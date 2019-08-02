Большинство москвичей возмущены незаконными митингами «оппозиции»

Москва, 2 августа. Большинство москвичей назвали незаконные митинги так называемой оппозиции вредными и опасными. Горожане возмущены действиями провокаторов, которые подвергают опасности жизни граждан и нападают на полицейских.

Проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения опрос показал, что 61% жителей столицы одобрили действия полиции по пресечению провокаций, в том числе жесткие меры. Кроме того, 54% москвичей поддержали решение Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, которые подделали подписи. По данным опроса, о проведении незаконного митинга знали 83% москвичей.

Проведенный среди россиян опрос показал, что 69% респондентов одобряют действия правоохранительных органов по пресечению незаконных провокаций на несогласованной акции. Кроме того, 59% россиян заявили, что знали о проведении митинга в Москве.

В прошлую субботу, 27 июля, так называемая «оппозиция» устроила незаконную акцию в центре Москвы. Митинг сопровождался нападением на сотрудников правоохранительных органов со стороны участников незаконной акции. Провокаторы распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный ряд. Правоохранители вынуждены были надеть противогазы из-за распыленного газа. Кроме того, провокаторы избили сотрудника правоохранительных органов и забросали ОМОН бутылками.