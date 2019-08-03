Сирия, 3 августа. Временное перемирие было заключено в Идлибе. Серия взрывов в Ракке. В Латакии боевики обстреляли мирное поселение. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрытия радикалов на юге Идлиба в ответ на нарушение режима прекращения огня, отразили нападение радикалов на северо-западе Хамы.

«Исламское государство1»: потеряло несколько боевиков на севере Ирака в ходе операции иракской армии и Сил народной мобилизации, подозревается в организации серии подрывов в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменивается ударами с САА на юге Идлиба и в северо-западных районах Хамы, обстреляла мирный поселок в Латакии — есть жертвы среди мирного населения.

Курды: провели рейд в Дейр-эз-Зоре и задержали несколько человек, подозреваемых в пособничестве ИГИЛ1, на севере провинции Алеппо вступили в перестрелку с отрядами турецкой армии и подбили их танк, в Ракке потеряли несколько бойцов, провели рейд в Хасаке и задержали 20 террористов ИГ1.

ВС Турции: потеряли на севере Алеппо танк и троих солдат в ходе перестрелки с отрядом SDF.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливает курдские отряды в Алеппо.

Международная коалиция: направила в Хасаку конвой тяжелой военной техники для курдских отрядов.

Провинция Латакия

Боевики, дислоцированные около турецкого наблюдательного пункта у горы Шахшабу, обстреляли жилые районы поселка Бчалама, расположенного к юго-востоку от города Кардаха в Латакии, как сообщил новостной портал SANA. Всего боевиками было выпущено пять ракетных снарядов. В результате обстрела погиб мирный житель, ранено трое других. Поселок был обстрелян через несколько часов после заключения перемирия между боевиками и правительственной армией.

Провинция Алеппо

Согласно данным новостного канала Syria Watan News, несколько ракетных снарядов были выпущены утром по западным кварталам окраин столицы провинции Алеппо. Сообщений о жертвах среди населения пока не поступало.

Источник в сети Twitter Radio Al-Kul передал, что отряд «Сирийской свободной армии» (ССА) столкнулся с курдским отрядом «Демократических сил Сирии» (SDF) у деревни Аль-Арима и у городов Аль-Баб и Азаз. «Силы освобождения Африна» атаковали отряд ССА в предместьях поселка Тель-Рахель и у деревни Дагиляш.

«Освободительные силы Африна» объявили, что в ходе столкновения с турецкой армией у деревни Камара ими были убиты трое турецких солдат, разрушены укрепления и подбит один танк, как сообщил местный источник новостей в сети Twitter Farhad Shami. В ходе боев с курдским отрядом в деревне Дульбагаш ССА потеряла двоих боевиков, как передал новостной канал Masar Press Net. Турки нанесли удары по поселку Шейх-Исса и окрестностям города Тель-Рифат, где укрываются силы SDF, как сообщило новостное агентство Rojava Network.

Вечером стало известно, что десятки жителей города Аль-Баб вышли на акцию протеста, требуя компенсации за их дома, которые турецкая армия использовала для своих нужд: жителей города при оккупации региона турецкими войсками выселяли из их жилищ, чтобы в них разместить военные базы и склады боеприпасов. Местный источник новостного портала Step News Agency передал, что подобные демонстрации на севере провинции проходят не в первый раз. Оккупационный совет в регионе пошел навстречу протестующим, сформировав комитет по урегулирования вопроса, чтобы конфликт не перешел в стадию вооруженного столкновения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источники сообщают, что в штаб-квартире SDF в поселке Аль-Бакар произошла массовая драка между курдскими и арабскими бойцами, как передает новостное агентство Euphrates Post. Источник не указывает причин, по которым произошел конфликт, но раненые в ходе стычки есть с обеих сторон. Курды обвинили арабов в якобы связи с боевиками «Исламского государства».

Согласно сообщению портала Step News Agency, подразделения курдской «милиции» «Асайиш» провели рейд в районе Аль-Хама города Аль-Кибар, где ими было задержано несколько человек по подозрению в пособничестве боевикам «Исламского государства» и организации подрывов в провинции.

Вадда Аль-Дайри, член совета Дейр-эз-Зора, был этим утром арестован отрядами «Асайиш». Причины ареста не сообщаются, однако Аль-Дайри являлся должностным лицом, ранее занимался государственными финансами как член гражданского совета региона, о чем сообщил новостной канал Step News Agency.

Источник также сообщил, что у КПП около Аль-Бахры на востоке провинции отряд SDF столкнулся с отрядом ополченцев «Лива Фатимиюн» — афганского формирования, поддерживающего САА. Курды открыли огонь по ополченцам, в ответ они обстреляли контрольно-пропускной пункт из РПГ. Два боевика SDF получили ранения. Перестрелка продолжалась не менее часа.

Провинция Идлиб

Правительство САР настаивает на выходе боевиков из буферной зоны на северо-западе в рамках условий временного перемирия. Военные источники агентства SANA передают, что 2 августа в 00.00 соглашение вступило в силу. После заключения перемирия в Идлибе сирийские и российские военные самолеты не наносили ударов с воздуха на удерживаемом боевиками северо-западе, как сообщает новостное агентство Reuters. По информации новостного портала Al Ghad, «Хайят Тахрир аш-Шам» выпустила заявление, согласно которому боевики не намерены соблюдать соглашение о прекращения огня, если сирийские военнослужащие отроют по ним огонь на подконтрольных им территориях.

Согласно данным источника новостей в сети Twitter Yucha Yuseef, спустя несколько часов после того как в силу вступило соглашение о перемирии — боевики выпустили пять ракетных снарядов в сторону позиций САА на горных склонах горы Джебель Шахшабу. В ответ ВВС Сирии нанесли удары по укрытиям боевиков в районе поселка Аль-Тамания, в предместьях городов Хан-Шейхун и Аль-Хубейт.

Бойцы САА ударили по укреплениям боевиков в районе поселка Бдама и города Джиср аш-Шугур, передал источник в сети Twitter (@anasanas84). У поселка Вади-Хасмин радикалы, как утверждается, подбили из противотанковой ракетной установки бульдозер сирийской армии.

Провинция Ракка

Согласно данным новостного агентства Al Manar, несколько ополченцев «Демократических сил Сирии» (SDF) скончались, когда неизвестные боевики подорвали рядом с их штаб-квартирой в столице провинции — городе Ракка — две самодельные бомбы. У госпиталя Салам также прогремело два взрыва, о чем сообщает местный источник в сети Twitter Not Woofer, но сведений о пострадавших из числа SDF или мирных жителей не поступало. Еще два ополченца SDF погибли в деревне Джабар к западу от Ракки. Сообщается, что они тоже были подорваны самодельной бомбой, установленной неизвестными. Детали происшествия уточняются. В ходе рейда в поселке Аль-Акариши курдскими боевиками были арестованы несколько человек по подозрению в пособничестве террористам ИГИЛ и организации подрывов и нападений на курдские КПП в провинции.

По данным новостного агентства Step News Agency, отряд курдских «сил безопасности» «Асайиш» провел рейд в районе Ракки Ат-Таяр, в ходе которого были задержаны несколько мужчин, которых подозревают в пособничестве террористам ИГИЛ. В поселке Хамарат SDF установили 3 военных пункта, непосредственно в Ракке курды укрепили свои блокпосты и проверяют въезжающие в город автомобили и документы у граждан.

Провинция Хама

Утром боевики организовали контрнаступление и частично вернули под свой контроль поселок Хазария после длительной перестрелки с сирийскими военнослужащими. Боевики также обстреляли ракетными снарядами лагерь правительственных сил Брейджидж, как передает информагентство Halab Today TV. Источник также сообщил, что радикалами была предпринята попытка снова занять поселок Хасрая, но САА вынудила отступить их к начальным позициям.

САА в ответ обстреляла укрытия радикалов у поселков Закят, Арбейн и Зейтун, как передает Baladi News. Самолеты ВВС Сирии нанесли с воздуха точечные удары по укрепрайонам боевиков в предместьях города Аль-Латамина.

По данным местного источника в сети Twitter Leith Aboufadel, сирийские военнослужащие обстреляли укрытия и опорные пункты джихадистов группировки «Джейш аль-Изза» в районе поселка Аз-Закят, после того как последние нанесли удары из 20-километровой буферной зоны.

Провинция Хасака

SDF продолжают рейды в провинции Хасака. В районе поселка Геверон по меньшей мере 20 боевиков «спящей ячейки» ИГ были задержаны так называемыми силами внутренней безопасности SDF «Асайиш». Большая часть группировки состояла из иностранных боевиков, приехавших из Ирака. В ходе задержания курды изъяли арсенал террористов и боеприпасы.

Конвой из сотни грузовиков с тяжелой техникой и боеприпасами международной коалиции прибыл в города Кобани и Айн-Исса из Иракского Курдистана, передал Twitter-канал Rojava Network.

Ирак

Антитеррористическая операция против «спящих ячеек» ИГИЛ была проведена в окрестностях Синджара силами иракских военнослужащих и «Хашд аш-Шааби», передавал местный источник в сети Twitter Tom the Based Cat. Несмотря на то что правительство Ирака еще в 2017 году заявило о полной победе над ИГ, на территории страны, особенно в северных провинциях, многие «спящие ячейки» боевиков продолжают свою подпольную деятельность и нападения. Серия совместных рейдов, начатая 11 июля, разворачивалась в провинциях Салах-ад-Дин, Анбар, городе Мосул и на сирийско-иракской границе. В ходе рейдов убиты и ранены десятки террористов, было изъято оружие и боеприпасы.

1 Организация запрещена на территории РФ.