Звезда «СашаТаня» расплакалась, рассказывая о болезни партнера по сериалу

Москва, 2 августа. Актриса Валентина Рубцова, известная по сериалам «Универ» и «СашаТаня», расплакалась во время программы «Судьба человека», когда ведущий шоу Борис Корчевников спросил об онкологическом заболевании ее партнера по ситкомам Андрея Гайдуляна.

В студии программы «Судьба человека», которая в этот раз была посвящена жизни и творчеству Рубцовой, был актер Андрей Гайдулян. Журналист поинтересовался у актера, как у него складывалась жизнь при болезни.

«Когда я заболел, я ушел в свой богатый внутренний мир, но Валя всегда была со мной. Это человек, который был рядом каждый день. Валя переживала, наверное, больше, чем я», — сказал Гайдулян.

Во время рассказа о болезни Гайдуляна 41-летняя артистка не смогла сдержать слезы. Рубцова, плача, продолжила речь своего партнера.

Актриса уверена, что с хорошими людьми не должно происходить подобного. По ее словам, она чувствовала несправедливость и пыталась морально поддержать 35-летнего актера на протяжении всего лечения.

Актеры также прокомментировали слухи о их романе, которые гуляли на протяжении нескольких лет. Гайдулян и Рубцова в один голос заявили, что их связывает только дружба.