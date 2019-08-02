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Звезда «СашаТаня» расплакалась, рассказывая о болезни партнера по сериалу

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Звезда «СашаТаня» расплакалась, рассказывая о болезни партнера по сериалуМосква, 2 августа. Актриса Валентина Рубцова, известная по сериалам «Универ» и «СашаТаня», расплакалась во время программы «Судьба человека», когда ведущий шоу Борис Корчевников спросил об онкологическом заболевании ее партнера по ситкомам Андрея Гайдуляна.

В студии программы «Судьба человека», которая в этот раз была посвящена жизни и творчеству Рубцовой, был актер Андрей Гайдулян. Журналист поинтересовался у актера, как у него складывалась жизнь при болезни.

«Когда я заболел, я ушел в свой богатый внутренний мир, но Валя всегда была со мной. Это человек, который был рядом каждый день. Валя переживала, наверное, больше, чем я», — сказал Гайдулян.

Во время рассказа о болезни Гайдуляна 41-летняя артистка не смогла сдержать слезы. Рубцова, плача, продолжила речь своего партнера.

Актриса уверена, что с хорошими людьми не должно происходить подобного. По ее словам, она чувствовала несправедливость и пыталась морально поддержать 35-летнего актера на протяжении всего лечения.

Актеры также прокомментировали слухи о их романе, которые гуляли на протяжении нескольких лет. Гайдулян и Рубцова в один голос заявили, что их связывает только дружба.

«Заявляю на всю страну. У нас с Рубцовой никогда ничего не было», — сказал звезда сериала «СашаТаня».

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