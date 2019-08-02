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Самолет-амфибия разбился во время тушения лесного пожара во Франции

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Самолет-амфибия разбился во время тушения лесного пожара во ФранцииПариж, 2 августа. Самолет-амфибия Tracker, который был задействован в ликвидации природных пожаров в коммуне Женерак во Франции, потерпел крушение.

Крушение самолета произошло во французском департаменте Гар, где с начала недели бушуют лесные пожары. Пожарный самолет-амфибия Tracker способен поднять в воздух 3,4 тонны воды. Самолет потерпел крушение в ходе тушения пожара в коммуне Женерак.

На место крушения были направлены спасательные службы. К настоящему моменту о судьбе экипажа ничего неизвестно.

Природный пожар в коммуне Женерак продолжается с 29 июля. За это время выгорело 488 гектаров леса. К настоящему моменту площадь пожара составляет около 88 гектаров. В ликвидации возгорания задействованы 16 пожарных машин и четыре крупных пожарных самолета. Местные власти уверены, что причиной пожара стал поджог.

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