Сирия, 2 августа. Демонстрация жителей против турецкой армии в Алеппо. Курды укрепляют блокпосты в Ракке. В Хаме САА отражает нападения радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с боевиками «Джейш аль-Изза» в Хаме.

«Исламское государство1»: предположительно лишилось нескольких боевиков в Ракке при рейдах SDF.

Курды: провели рейд в Ракке и столкнулись с отрядом «Лива Фатимиюн» в Дейр-эз-Зоре.

«Лива Фатимиюн»: провели ответный обстрел КПП SDF в Дейр-эз-Зоре и уничтожили двух боевиков.

Провинция Алеппо

Десятки жители города Аль-Баб вышли на акцию протеста, требуя компенсации за их дома, которые турецкая армия использовала для своих нужд: жителей города при оккупации региона турецкими войсками выселяли из их жилищ, чтобы в них разместить военные базы и склады боеприпасов. Местный источник новостного портала Step News Agency передал, что подобные демонстрации на севере провинции проходят не в первый раз. Местный оккупационный совет в регионе пошел навстречу протестующим, сформировав комитет по урегулирования вопроса, чтобы конфликт не перешел в стадию вооруженного столкновения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вадда Аль-Дайри — член совета Дейр-эз-Зора — был этим утром арестован так называемой курдской милицией «Асайиш» на востоке региона. Причины ареста не сообщаются, однако Аль-Дайри являлся должностным лицом, ранее занимался государственными финансами как член гражданского совета провинции, о чем сообщил новостной канал Step News Agency.

Источник также сообщил, что у контрольно-пропускного пункта вблизи города Аль-Бахра на востоке провинции отряд SDF столкнулся с отрядом ополченцев «Лива Фатимиюн» — афганского формирования, поддерживающего САА. Курды открыли огонь по ополченцам, в ответ они обстреляли контрольно-пропускной пункт из РПГ. Два боевика SDF получили ранения. Перестрелка продолжалась не менее часа.

Провинция Ракка

По данным новостного агентства Step News Agency, в ходе серии подрывов в городе Ракка и близлежащем поселке пострадало четыре радикала из числа «Демократических сил Сирии» (SDF). Днем после подрыва бомбы у госпиталя Салам отряд так называемых курдских сил безопасности «Асайиш» провел рейд в районе Ракки Ат-Таяр, в ходе которого задержали несколько мужчин, которых подозревают в пособничестве террористам ИГИЛ1. В поселке Хамарат SDF установили 3 военных пункта, непосредственно в Ракке курды укрепили свои блокпосты и проверяют въезжающие в город автомобили и документы у граждан.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) вынуждена отвечать на атаки радикалов в северо-западной части Хамы. По данным местного источника в сети Twitter Leith Aboufadel, подразделения сирийских военнослужащих обстреляли укрытия и опорные пункты джихадистов группировки «Джейш аль-Изза» в районе поселка Аз-Закят.

1 Организация запрещена на территории РФ.