Донбасс сегодня: ВСУ сбрасывают на головы дончан гранаты, силы ООС «размочили счет» в ЛНР

Донбасс, 2 августа. Украинская армия использует тактику боевиков террористических организаций Ближнего Востока. После десяти дней соблюдения перемирия ВСУ обстреляли поселок в ЛНР. Киевские силовики минируют местность и сами гибнут на своих минах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Донбасса и позициям сил сопротивления Донецкой и Луганской Народных Республик. За минувшие сутки по территории ДНР стреляли трижды, два обстрела с применением гранатометов и стрелкового оружия. И один раз Вооруженные силы Украины задействовали тяжелые 120-мм минометы.

Украинская армия «размочила счет» в ЛНР. После десяти дней соблюдения режима прекращения огня киевские силовики обстреляли поселок Золотое-5 из автоматического оружия. Свежие пятничные сводки боевых действий также говорят о том, что оптимизм луганчан был преждевременен, поскольку уже сегодня зафиксирован обстрел территории республики.

ВСУ сбрасывают на головы бойцов ДНР гранаты с беспилотников

Помимо «традиционных» обстрелов населенных пунктов, ВС Украины все чаще применяют тактику боевиков Ближнего Востока, используя для поражения живой силы противника беспилотные летательные аппараты, которые украинские «Кулибины» кустарным способом модернизируют для сброса боеприпасов.

В районе поселка Октябрь в ДНР украинские силовики сбросили на позиции Народной милиции гранату ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата. В результате попадания и детонации боеприпаса ранены сразу трое защитников республики. Пострадавшим военным оказана помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии. А вражеский беспилотник был ликвидирован силами противовоздушной обороны республики.

Но на первом полете беспилотника украинцы не остановились. Через полчаса после первого в воздух был поднят второй беспилотник с аналогичным «подарком», но еще на подлете к контролируемой республиканскими силами территории был замечен и сбит. Аппарат рухнул на подконтрольной ВСУ территории.

Армия Киева минирует местность с помощью спецтехники

Пока передовые подразделения Украины бомбят республики с воздуха, инженерные части армии минируют подступы к своим позициям в и без того самой заминированной местности мира (согласно данным ООН. — Прим. ФАН).

Для этих целей используются специальные машины — универсальные минные заградители (УМЗ), способные минировать местность без опасности для военнослужащих на расстоянии около 100 метров. Подобная деятельность зафиксирована разведкой республиканской армии ДНР недалеко от Донецка в районе села Опытное. Инженерные подразделения ВСУ устанавливают в сплошном порядке противопехотные мины.

Украинские бойцы гибнут на своих минах

В то же время на своих минах продолжают все чаще гибнуть сами украинские военные, и здесь прослеживается прямая связь с вышеописанными мероприятиями. Согласно данным армейского корпуса ЛНР, за неделю подразделения 14-й и 30-й отдельных механизированных бригад украинской армии потеряли троих бойцов. Все они подорвались на собственных минах, причем двое — в глубоком тылу 30-й бригады в районе поселка Луганское.

В ЛНР опровергли обвинения Киева

Украинская сторона накануне распространила сообщение о якобы обстреле луганскими подразделениями города Попасная, в результате чего был поврежден водопровод. Сообщения сделаны на основании заявления полицейских следственно-оперативной группы украинского МВД. При этом, как заметили в Народной милиции ЛНР, доказательств украинская сторона не предоставила.

Оборонное ведомство республики официально опровергло данные обвинения, назвав их попыткой внести деструктив в перемирие. От себя отмечу, что обвинения Киева в адрес луганчан последовали ровно за сутки до того, как спустя десять дней украинские силовики снова обстреляли республику. А это, в свою очередь, может говорить о спланированной провокации.