Москва, 2 августа. Бежавший из России в ЕС блогер Дмитрий Иванов, известный как Камикадзе Ди, призвал участников незаконного митинга в Москве к экстремизму и открытым столкновениям с полицией. Ролик с инструкциями появился на YouTube-канале блогера.

В видео он дает инструкции того, как организовывать провокации, нападать на сотрудников правоохранительных органов и устраивать беспорядки. Иванов, которого с недавнего времени финансирует Агентство США по глобальным медиа (USAGM), призывает участников незаконной акции атаковать полицейских из баллончиков с краской.

Кроме того, Камикадзе призвал провокаторов блокировать движение транспорта в Москве.

Либертарианская партия объявила о планах провести 3 августа несанкционированный митинг. Мэрия Москвы не согласовала проведение акции на Лубянке, поскольку этот район является важным транспортным узлом и его перекрытие создаст неудобства для тысяч москвичей.

Власти столицы пошли на уступки и согласовали законный митинг на проспекте Сахарова, однако организаторов не устроила предложенная властями площадка, и они решили проводить незаконную акцию в центре города, подвергая опасности жизнь горожан.

Сотрудники полиции дважды направили письменное предупреждение организаторам незаконной акции, подчеркнув, что полиция будет оперативно реагировать на нарушения и принимать меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

В прошлую субботу, 27 июля, так называемая «оппозиция» также устраивала незаконную акцию в центре Москвы. Митинг сопровождался нападением на сотрудников правоохранительных органов со стороны участников незаконной акции. Провокаторы распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный ряд. Правоохранители вынуждены были надеть противогазы из-за распыленного газа. Кроме того, провокаторы избили сотрудника правоохранительных органов и забросали ОМОН бутылками.