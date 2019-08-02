Москва, 2 августа. Кристиан Мюллер — швейцарский журналист и писатель — объяснил, почему Крым никогда не вернется в состав Украины. Его заметка опубликована на сайте интернет-газеты Infosperber.

На протяжении истории крымчане неоднократно доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до победного конца. И сейчас Крым не собирается отступать от своих взглядов, несмотря на стремление Киева вернуть полуостров, считает журналист.

Мюллер пообщался с жителями Крыма, чтобы понять их отношение к воссоединению с Россией. Он убедился в правильности своих взглядов. Швейцарцу удалось поговорить с доцентом Севастопольского государственного университета Марией Некрасовой, которая заявила об угрозах со стороны киевских властей и националистов в адрес крымчан во время референдума 2014 года. По словам Некрасовой, студенты решили в случае вторжения Украины взяться за оружие.

«Стали осматривать и изучать подземные военные сооружения времен Второй мировой войны, чтобы понять, можно ли их сейчас снова использовать в борьбе против украинских формирований», — добавила доцент севастопольского вуза.

Сам журналист убежден, что Россия никогда не отдаст Крым Украине, поскольку полуостров для нее является важной территорией и в гражданском, и в военном плане, отметил «Царьград».

«Военный порт, российский город, готовое к обороне население — это Севастополь. Добровольно Севастополь никогда не вернется в состав Украины», — подчеркнул он.

Крым стал российским после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией, напомнило «Утро.ру». Украина и некоторые западные страны решение крымчан не признают. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел демократическим путем и в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда, отметил Ura.ru.