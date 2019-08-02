Rammstein отправились на прогулку по Петербургу перед концертом

Санкт-Петербург, 2 августа. Музыканты немецкой рок-группы Rammstein прогулялись по Санкт-Петербургу перед предстоящим концертом, который состоится на «Газпром Арене».

Участники группы Rammstein посетили «Эрмитаж», где пообщались с фанатами, после чего они разошлись по городу осматривать достопримечательности Санкт-Петербурга.

Лидер группы Тилль Линдеманн опубликовал на своей странице в Instagram короткий видеоролик, в котором поприветствовал жителей Северной столицы громогласным «Сант-Петерсбуррррг!».

Гитарист Пауль Ландерс сфотографировался у Спаса на Крови, а также у крейсера «Аврора». При этом аналогичный снимок он делал 15 лет назад. Фанаты Rammstein быстро отреагировали, сделав из двух снимков коллаж .

Барабанщик Кристоф Шнайдер разместил в своем Instagram большое количество фотографий с фанатами, а также снимок с девушками, переодетыми в гусар.