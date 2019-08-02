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Rammstein отправились на прогулку по Петербургу перед концертом

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Rammstein отправились на прогулку по Петербургу перед концертом

Санкт-Петербург, 2 августа. Музыканты немецкой рок-группы Rammstein прогулялись по Санкт-Петербургу перед предстоящим концертом, который состоится на «Газпром Арене».

Участники группы Rammstein посетили «Эрмитаж», где пообщались с фанатами, после чего они разошлись по городу осматривать достопримечательности Санкт-Петербурга.

Лидер группы Тилль Линдеманн опубликовал на своей странице в Instagram короткий видеоролик, в котором поприветствовал жителей Северной столицы громогласным «Сант-Петерсбуррррг!».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#till_lindemann_official #rammstein #saintpetersburg #stpetersburg #russia

Публикация от Till Lindemann (@till_lindemann_official)

Гитарист Пауль Ландерс сфотографировался у Спаса на Крови, а также у крейсера «Аврора». При этом аналогичный снимок он делал 15 лет назад. Фанаты Rammstein быстро отреагировали, сделав из двух снимков коллаж

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@jenskochphoto

Публикация от Paul Landers (@paullanders_official)

Барабанщик Кристоф Шнайдер разместил в своем Instagram большое количество фотографий с фанатами, а также снимок с девушками, переодетыми в гусар.

 

 

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