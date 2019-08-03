На примере массовых беспорядков 27 июля напоминаем, что ждет провокаторов 3 августа

Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в незаконном митинге 3 августа, на который активно зазывают некоторые провокаторы. Правоохранители напомнили о несогласованном характере акции и предупредили о последствиях.

«Повторно предупреждаем, что указанная акция незаконна, — говорится в обращении столичного главка МВД. — Предлагаем горожанам и гостям столицы воздержаться от участия в ней. Напоминаем, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность».

Ранее Либертарианская партия объявила о планах провести 3 августа несанкционированный митинг на Лубянке. На предложение властей перенести мероприятие на проспект Сахарова партия ответила отказом, анонсировав незаконное сборище, которое уже поддержали такие одиозные личности, как Любовь Соболь и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального.

Напомним, организаторы беспорядков уже проводили в Москве незаконную акцию в прошлую субботу — 27 июля. Акция привела к столкновениям хулиганов с полицией, были зафиксированы и другие нарушения закона. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого арестовано несколько человек. Значительное количество хулиганов привлечено по административным статьям.

О том, что именно произошло в Москве 27 июля, напоминаем в инфографике Федерального агентства новостей.

Отметим также, что на Западе, на который так любят оглядываться российские либералы, наказания за подобные нарушения гораздо жестче, и полиция с нарушителями не церемонится.