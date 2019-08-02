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ООН оценила соглашение о перемирии в Идлибе

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ООН оценила соглашение о перемирии в ИдлибеМосква, 2 августа. ООН приветствовала достигнутое правительством Сирии и оппозицией соглашение о перемирии в провинции Идлиб на северо-западе республики, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы приветствуем сделанное накануне объявление о прекращении огня на северо-западе страны», — сказал представитель организации.

Дюжаррик от лица ООН также напомнил всем сторонам конфликта об их обязательствах по обеспечению безопасности гражданских лиц и объектов инфраструктуры.

На днях стало известно, что сирийские власти согласились на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности. Боевики отойдут на 20 километров от демилитаризованной зоны, также оттуда будет выведена тяжелая артиллерия. Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев в пятницу сообщил, что правительственные войска останутся на линии соприкосновения в Идлибе.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе в республике над террористами «Исламского государства»1 (запрещена в России). Отметим, что Идлиб остается последним крупным анклавом боевиков оппозиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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