Путин упростил выдачу временного проживания иностранцам

Москва, 2 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощении порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан разрешения на временное проживание и вида на жительство. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, срок рассмотрения заявлений на разрешение на временное проживание сокращается с шести до четырех месяцев. Кроме того, некоторые категории иностранцев смогут получить документ без учета квоты. Новые правила распространяются на граждан иностранных государств, которые состоят в браке с гражданином РФ, являются участниками госпрограммы добровольного переселения соотечественников в РФ, признаны беженцами или получили временное убежище в России.

Кроме того, новый закон вводит бессрочное предоставление вида на жительство, ранее документ выдавали на пять лет. Исключением является выдача документа высококвалифицированным специалистам и членам их семей на срок действия разрешения на работу.

Более того, в соответствии с законом расширяется круг лиц, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. К таким категориям относятся иностранцы, родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство СССР, депортированные с территории Крымской автономной союзной республики, а также родившиеся в РФ дети, усыновленные иностранцами. Кроме того, упрощенная процедура получения вида на жительства без разрешения на временное проживание распространяется на носителей русского языка, тех, кто закончил российский вуз по очной форме обучения или имеет документ об образовании и о квалификации с отличием.

Отмечается, что закон направлен на граждан Украины, которые планируют жить и работать в России в течение длительного периода.

Ранее, 17 июля, президент РФ подписал указ, согласно которому российское гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в РФ украинцы, проживающие на всей территории Луганской и Донецкой области. Ранее такая возможность была только у тех людей, кто проживал в ДНР и ЛНР.