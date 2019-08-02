Задержанным на незаконном митинге в Москве 16 уклонистам от армии грозит до двух лет

Москва, 2 августа. Следственный комитет России начал доследственные проверки в отношении 16 уклонистов от прохождения военной службы, которые участвовали в незаконном митинге в Москве 27 июля. Соответствующая информация опубликована на сайте СК РФ.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в следственные органы уже поступили материалы доследственных проверок в отношении этих граждан, которые проходят по статье УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Им может грозить до двух лет лишения свободы.

«Но даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает «уклонистов» от прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил РФ», — отмечается в сообщении СК РФ.

Напомним, сторонников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали кандидатами на выборах в Мосгордуму из-за подделки подписей, после чего так называемая «оппозиция» начала проводить незаконные публичные мероприятия. 27 июля прошел несогласованный с властями города митинг, участники которого вели себя крайне агрессивно: кидались в сотрудников полиции бутылками, кусками асфальта, мусорными урнами.

Сотрудники полиции действовали максимально аккуратно и профессионально. На митинге было задержано более 130 москвичей, которые длительное время уклонялись от прохождения военной службы.