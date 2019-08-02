Наследники Жанны Фриске вернули «Русфонду» все деньги, собранные на ее лечение

Москва, 2 августа. Наследники Жанны Фриске вернули «Русфонду» все денежные средства, которые были собранных зрителями Первого канала на лечение певицы.

Наследники Жанны Фриске перевели остаток долга в размере 13,6 миллиона рублей на счет «Русфонда» в рамках исполнения иска о возврате 21,6 миллиона рублей. В «Русфонде» отметили, что эти средства будут направлены на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Напомним, в январе 2014 года у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга. Позднее Андрей Малахов в эфире программы «Пусть говорят» объявил сбор средств на лечение певицы.

Сбор средств осуществлялся на банковский счет «Русфонда». Телезрители перечислили на лечение Жанны Фриске более 69 миллионов рублей. Более 11 миллионов были потрачены на лечение певицы, еще 32 миллиона были направлены на лечение девяти онкобольных детей.

Оставшиеся 25 миллионов были перечислены на личный счет Фриске. При этом певицу обязали вернуть средства, которые не будут потрачены на лечение. Фриске скончалась 15 июня 2015 года, к этому моменту остаток пожертвований составил более 21 миллиона рублей. При этом оставшиеся деньги бесследно исчезли, передает KP.ru.

Родственники певицы после ее смерти отказались вернуть оставшиеся деньги, в результате чего «Русфонд» был вынужден обратился с иском в суд. Позднее Перовский районный суд Москвы удовлетворил данный иск.