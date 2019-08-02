Полуфинал конкурса «Мой город — мои возможности» проходит в Петербурге. ФАН-ТВ

Как повысить уровень здравоохранения, уменьшить количество ДТП, оторвать детей от пресловутых гаджетов, да и в целом сделать жизнь своей малой Родины лучше? Об этом знают участники конкурса «Мой город — мои возможности». Это кадровый проект Санкт-Петербурга для тех, кто полон идей и мечтает воплощать их в жизнь. Он стартовал в этом году. Заявки на участие отправили свыше 35,5 тысяч человек из 83 регионов страны и девяти иностранных государств. В полуфинал прошли 400, те, у кого за плечами большой опыт, а также молодые управленцы.

«Знаете, нашему городу нужен прорыв. А прорыв невозможно сделать, если у тебя нет реактива соответствующего. У вас есть дерзость, компетенция, знания, а самое главное — желание. Сочетание молодости и жизненного опыта дает тот сплав, который нужен для того, чтобы сделать прорыв для нашего города», — сказал Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Каждый из участников представил свой проект. Санкт-Петербург — культурная столица России, но пока что не все районы города могут похвастать арт-площадками. Создать такие пространства в каждом спальном районе — идея участника конкурса Никиты Степанова.

«Мы построили первый объект в Девяткино. Это площадка из морских контейнеров, там есть терраса. Мы будем проводить мероприятия, читать лекции, искать интересных людей, которые живут поблизости. Может там рядом живет физик-ядерщик, и он придет и расскажет тему своей диссертации», — сказал Никита Степанов, участник конкурса «Мой город — мои возможности».

А Екатерина Корнеева мечтает открыть детскую школу предпринимательства. Чтобы доказать — для реализации своих идей нет никаких преград. В этом году на базе университета ИТМО она уже провела первые курсы для школьников.

«Мне очень хотелось зарядить ребят идеей, что все возможно. Главное просто начать и делать. Показать, что их дело должно решать какую-либо проблему. Дальше понять, какие есть ресурсы, чтобы ее реализовать. Я до сих пор помню проекты, которые они называли. К примеру, dog sharing. Когда можно взять собаку из приюта на небольшой срок и понять, способен ли ты стать хозяином и потом забрать животное навсегда», — говорит Екатерина.

Еще до начала полуфинала жюри выделили несколько успешных проектов. Они уже нашли поддержку властей города.

«В здравоохранении были десятки проектов, часть из которых направлена на адаптацию детей с тяжелыми пороками или особенностями развития и их интеграцию в спортивную среду. Ряд проектов связаны с рассказом родителям и педиатрам о важности своевременного выявления симптомов детского рака», — рассказал Дмитрий Ченцов, председатель наблюдательного совета конкурса «Мой город — мои возможности».

Полуфинал — еще один шанс доказать, что именно ты достоин стать победителем. Из четырехсот человек в финал пройдут 250 лучших управленцев. Из них уже выберут сто человек. Они получат гранты и личных наставников. Это успешные руководители предприятий и органов власти региона. А 30 победителей конкурса войдут в кадровый резерв Санкт-Петербурга и в будущем смогут занять высокие должности.