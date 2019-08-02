Более 130 уклонистов от службы в армии задержали на незаконном митинге в Москве

Москва, 2 августа. Более 130 москвичей, задержанных на незаконной акции в Москве в минувшую субботу, длительное время уклонялись от прохождения военной службы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следственными органами Следственного комитета РФ установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы», — сказала представитель ведомства.

По ее словам, СК проводит доследственную проверку по факту уклонения участниками нелегального митинга от службы в армии. Отмечается, что в следственные органы уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 мужчин.

«Будет установлено наличие или отсутствие в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)… Но даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает «уклонистов» от прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил РФ», — добавила Петренко.

Отметим, согласно закону, максимальное наказание, предусмотренное статьей, составляет лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, оппозиционеры устроили незаконную акцию в центре Москвы в минувшую субботу из-за недопуска так называемых «независимых кандидатов» к выборам в МГД, которые попались на фальсификации подписей избирателей. Участники несанкционированного митинга устраивали провокации, призывали к беспорядкам и нападали на полицейских, которые обеспечивали в тот день безопасность россиян. Правоохранители обещали пресекать провокации и защищать граждан, что и было сделано на незаконном митинге.