Стариков предложил способ борьбы с фейками Ходорковского по убийству россиян в ЦАР

Трагическую тему убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) либеральные издания, аффилированные с фактически пославшим россиян на убой Михаилом Ходорковским, используют для распространения фейков. В распространении одного из таких фейков официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила «Новую газету».

Предлагая свою, мягко скажем, сомнительную «версию» гибели россиян, «Новая газета» сообщила, что якобы «личные вещи погибших, которые хранятся в посольстве РФ в ЦАР, до сих пор не могут переправить в Москву».

«Это пример очередного вранья, столь характерного для освещения данной темы», — написала Захарова в Facebook.

По словам представителя МИД РФ, цель утверждения «Новой газеты» — исключительно манипуляция общественным мнением и пропаганда.

«Скажу только одно — личные вещи убитых журналистов направлены из ЦАР в Москву. Перед подготовкой материала газета в МИД за комментариями не обращалась. Иначе ей бы стали известны факты. Но выбор сделан в пользу фейка», — написала Захарова.

Ранее министерство иностранных дел России прокомментировало ход расследования гибели российских журналистов ЦАР в июле прошлого года. МИД РФ считает, что к организаторам поездки много вопросов. Так, посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно целей поездки, поэтому выдало россиянам туристические визы. Кроме того, по данным МИД РФ, у журналистов были поддельные документы волонтеров ООН, которые позволили им фактически обмануть правоохранительные органы ЦАР. Есть и другие странные детали, которые в результате могли сыграть роковую роль.

На фоне этих странностей особенно зловеще выглядит фигура организатора поездки — фигуранта уголовных дел в России Михаила Ходорковский, считает писатель и общественный деятель Николай Стариков.

«Лучшим способом борьбы с ложью и провокациями всегда является правда, которой так боится господин Ходорковский, — отметил Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей. — А в любой информационной борьбе значительно проще задавать вопросы, чем давать на них ответы. Не случайно Ходорковский придерживается именно этого правила. Поскольку правду он сказать не может, он сам постоянно задает вопросы, а на поставленные ему вопросы — не отвечает».

Стариков напомнил, что до сих пор нет внятного ответа, зачем группа журналистов была столь стремительно отправлена в Центральноафриканскую Республику. Неизвестно также, почему россияне безо всякой охраны поехали вглубь территории страны, где в то время царил настоящий хаос.

«На все эти вопросы Ходорковский никак не отвечает, пытаясь формулировать какие-то свои вопросы и вбрасывая фейки, чтобы постараться поставить Россию в сложное положение», — отметил эксперт.

По мнению собеседника ФАН, в этой ситуации МИД РФ должен придерживаться той же линии, как и в деле о якобы «отравлении» в Великобритании перебежчика Сергея Скрипаля.

«Как и с делом Скрипалей, считаю, что Россия ни в чем не должна оправдываться. Мы должны сами задавать вопросы. Пусть даже те, кто ангажирован, видят, как упорно Ходорковский уходит от ответов на любые темы, которые связаны с тем, что случилось в ЦАР», — подчеркнул Николай Стариков.

Ранее издания, аффилированные с Михаилом Ходорковским, растиражировали его версию происшедшего. Экс-олигарх сообщил, что не согласен с официальной версией правоохранительных органов ЦАР, что убийство было совершено группой бандитов с целью ограбления.

В настоящее время следствие в ЦАР приостановлено, Следственный комитет РФ продолжает расследование. Федеральное агентство новостей передало в СК РФ результаты собственного журналистского расследования, из которого следует, что Михаил Ходорковский с высокой долей вероятности лично причастен к организации убийства россиян в ЦАР.