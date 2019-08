Проект BlackSeaMoM — новая «кормушка» для украинских чиновников

В первый день августа достоянием общественности стала информация о стремлении украинской стороны развернуть в Черноморско-Азовской акватории мониторинговую миссию НАТО/ЕС.

«Проект называется «Постоянная мониторинговая миссия в Черном море, Керченском проливе и Азовском море». По-английски сокращенно BlackSeaMoM. Документ подготовил заместитель директора политического департамента МИД Украины Петр Петрович Бешта. В работе над ним также принимала участие некая Алена Цибук», — указал со ссылкой на украинский источник блогер Борис Рожин, опубликовавший выдержки из соответствующих материалов.

Насколько вероятно, что данный проект подлинный?

Любое участие России исключено!

На наш взгляд, вероятность того, что опубликованный Рожиным материал соответствует истине, достаточно велика. По крайней мере, в нем нет ничего, что противоречило бы тем тенденциям украинской политики, которые Киев демонстрировал в «каденцию» предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

Исходя из этого, Федеральное агентство новостей решило внимательно проанализировать содержание проекта Permanent Monitoring Mission in the Black Sea, the Kerch Strait and the Sea Azov (BlackSeaMoM).

Как нетрудно догадаться из этого заголовка, проект составлен на английском языке. На этом основании Борис Рожин предположил, что «это текст для «западных партнеров», которым направлено предложение по привлечению сил ЕС и НАТО к действиям в Черном море и Керченском проливе».

Думаем, что с этой гипотезой следует согласиться. В конце концов, после воссоединения Крыма с Россией Киев непрерывно бомбардирует ЕС, НАТО, ОБСЕ и иные международные структуры разнообразными инициативами, призванными «обуздать российскую агрессию». Так что проект BlackSeaMoM вполне в эту постмайданную парадигму вписывается.

Суть BlackSeaMoM сводится к усилению международного прессинга на Россию и дальнейшей дискредитации образа нашей страны в глазах «мирового сообщества». Кроме того, проект BlackSeaMoM должен вынудить Россию «не предпринимать новые односторонние действия в акватории Черного моря», которые могли бы причинить ущерб Украине и/или ее союзникам. Всему этому должен, согласно опубликованному Рожиным документу, способствовать целый комплекс мероприятий.

В кратком изложении он выглядит так.

— Под девизом «восстановления свободы судоходства» в Керченском проливе и в ответ на обращение Украины, НАТО и/или ЕС (в крайнем случае — союзное Украине государство Черноморского региона) должно инициировать создание той самой постоянной мониторинговой международной миссии в Черном море, Керченском проливе и Азовском море;

— деятельность мониторинговой миссии будет обеспечиваться и подкрепляться дальнейшим наращиванием военного присутствия НАТО в Черном море;

— миссия должна выявлять факты нарушения РФ Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года (то, что сама Украина на этот Договор регулярно плюет, Киев предпочитает не замечать). Также на миссию возлагается выработка рекомендаций, направленных на «пресечение российских действий, связанных с нарушениями международных договоров и угрозами в адрес Украины»;

— для обеспечения деятельности BlackSeaMoM предполагается создание сети координационных пунктов со штаб-квартирой в Одессе, которые должны обеспечить взаимодействие военно-морских сил государств Черноморского региона — Украины, Грузии, Румынии, Турции и Болгарии;

— для сбора необходимой информации суда мониторинговой миссии должны быть на ротационной основе развернуты в Азовском и Черном морях. При этом они должны держаться за пределами 12-мильной зоны, которую Россия считает своими территориальными водами;

— помимо этого, участники BlackSeaMoM должны использовать для сбора информации о действиях РФ в Черном море, Керченском проливе и Азовском море любые другие источники: публикации в СМИ и соцсетях, спутниковые снимки, данные АИС — судовой автоматической идентификационной системы, показания капитанов судов и судовладельцев, а также сведения, предоставленные Украиной или любым союзным ей государством Черноморского региона;

— разумеется, в деятельности BlackSeaMoM исключается любое участие РФ.

Вы с ума сошли?! Нет, конечно.

Что можно сказать об этом?

Во-первых, Россия вовсе не стремится демонстрировать на просторах Черноморско-Азовской акватории свою агрессивность. Скорее, с оглядкой на захваты Украиной российских судов можно даже сказать, что Москва часто ведет себя в отношении Киева неоправданно мягко.

Во-вторых, концепция «Давайте все вместе следить за Россией» на Украине далеко не нова. Она вовсю пропагандировалась председателем т. н. «наблюдательного совета Фонда «Майдан иностранных дел» Андреем Клименко еще с марта 2018 года, то есть с начала Азовского кризиса. Собственно, именно этот кризис, спровоцированный захватом украинскими пограничниками российского сейнера «Норд», и привел к тяжелым последствиям для украинского судоходства. Что, в свою очередь, заставило Киев, фигурально выражаясь, панически «бегать по потолку и писать жалобы в «Спортлото».

Дополнительным стимулом для продолжения этой вакханалии стала украинская провокация в Керченском проливе, учиненная корабельно-катерной группой ВМСУ 25 ноября 2018 года с подачи президента Порошенко, стремившегося тем самым получить повод для сдвига вправо сроков президентских выборов.

Убедившись, что ее сольные провокации в отношении России ничем хорошим не заканчиваются, Украина начала активно подыскивать себе подельников, готовых дружить с Киевом против Москвы. Надо сказать, что таковых с подачи Запада нашлось немало. Вот только никто из них не решался и не решается до сих пор переступать установленные Москвой «красные линии»… Выразить возмущение «агрессивными действиями» России? Да. Послать корабли на совместные с украинцами учения в Одессе? Да. Двинуть эти же корабли к Керченскому проливу, чтобы там «гарантировать свободу судоходства»? Вы что, с ума сошли?! Нет, конечно.

Проект BlackSeaMoM, буде он существует в реальности, — это еще одна попытка Киева втянуть другие страны в орбиту своей конфронтации с Москвой. Судя по итогу предшествующих попыток, проект заведомо провальный. В самом деле, если уж не «взлетел» предложенный президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом проект создания объединенной Черноморской флотилии под руководством НАТО, то на этом фоне идея «обуздать Россию» в Черноморско-Азовской акватории путем создания международной миссии «добровольно подсматривающих» выглядит и вовсе убого.

Как предупредительно избегающая российских госвод BlackSeaMoM может повлиять на Москву, контролирующую из Крыма все Черное море, не говоря об Азовском? В общем-то, никак. В конечном итоге все сводится к одному — готовы ли Украина, НАТО, ЕС, Грузия, Румыния, Болгария и покупающая у РФ С-400 Турция силой отобрать у России Керченский пролив?

Судя по текущей ситуации, мягко говоря — нет. А без готовности участников BlackSeaMoM к силовым акциям действия постоянной мониторинговой миссии либо закончатся ничем, либо увязнут в международных судах. Впрочем, есть еще один вариант — породят за счет иностранного финансирования очередную «кормушку» для украинских чиновников и волонтеров. Как нам кажется, именно это и станет наиболее вероятным итогом в случае попытки претворения проекта BlackSeaMoM в жизнь.

Собственно, на этом можно закончить.

Под вопросом остается степень вовлеченности в инициативу с BlackSeaMoM окружения нового президента Украины Владимира Зеленского. Если принять за данность, что опубликованный Борисом Рожиным документ подлинный, то не исключен вариант, при котором Зеленский вообще не в курсе существования проекта BlackSeaMoM.

Это вовсе не означает, что Зеленский при случае данным проектом не постарается воспользоваться. Но это, как говорится, уже совсем другая история.