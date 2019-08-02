Милонов рассказал об отношении к купанию в фонтанах в День ВДВ

Москва, 2 августа. День Воздушно-десантных войск России сопровождается традиционными гуляниями десантников и купаниями в фонтанах. Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о своем отношении к ритуальному празднованию Дня ВДВ.

По словам Милонова, День ВДВ считается праздником «добра и радости», общественность с пониманием относится к традиционному «ритуалу» десантников. Парламентарий отметил, что относится к традиции в День ВДВ нормально.

«Да нормально я к этому отношусь! Традиция это такая. Причем традиция не всегда лакирована, полирована и идеальна. Ну, кому-то кажется странным. Но это традиция, и в обществе это не воспринимается как что-то девиантное», – заявил Милонов в комментарии «ПолитЭксперту».

Милонов считает, что День ВДВ, ровно как и День полиции, — это национальный праздник. Никаких ограничений принимать не нужно, в купаниях десантников в фонтанах нет ничего плохого.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником. Глава российского государства отметил, что служба в Воздушно-десантных войсках «требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества». Путин отметил, что «представители легендарной «крылатой пехоты» всегда с честью выполняли свой воинский долг», пишет «Царьград».

Также десантников поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава Минобороны подчеркнул, что именно на ВДВ возлагались самые сложные задачи. Нынешние военнослужащие чтут и продолжают традиции своих предшественников, оттачивая мастерство и выучку.

В этом году отмечается 89-летие создания Воздушно-десантных войск России. Впервые 12 десaнтников совершили прыжок с бортa тяжелого бомбaрдировщикa ТБ-3 2 августа 1930 года, сообщает НСН.