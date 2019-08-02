В Фонде защиты национальных ценностей показали, за что задержали их сотрудников в Ливии

Официальные власти Триполи, по предварительной информации, отпустили двух российских моряков, капитана и старпома танкера «Темертон», которые находились в заточении три года. В ливийском плену еще остаются двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей — Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, обвиняемые во «вмешательстве в выборный процесс». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Фонд уже подал заявление в СК по факту незаконного задержания россиян, а 2 августа глава организации Александр Малькевич заявил о законодательной инициативе ужесточить наказание в отношении иностранцев, которые предпринимают такие действия в отношении наших граждан. Подробно ситуацию в Ливии обсудили эксперты-африканисты на заседании «Африканского дискуссионного клуба», там же представили то самое исследование, из-за которого пострадали россияне.

Исследование настроений в Ливии провели в несколько этапов: через телефонный опрос в ноябре 2018 года, очный опрос в марте 2019 года, затем еще один телефонный опрос в мае и телефонное интервью в июле. Социологи сравнили ответы людей до и после начала активных военных действий в Триполи, и обнаружили резкое смещение интересов. Если в мирный период людей ожидаемо волновали социальные проблемы — недостатки здравоохранения, политической системы, экономики, то после начала столкновений среди трех основных проблем жители Ливии называют наличие в стране вооруженных группировок и распространение оружия, отсутствие чувства безопасности и открытые военные действия.

«Даже экономика и бедность отступили на других позиции, а в первую очередь люди просят мира и спокойствия», — прокомментировал Александр Малькевич.

Эксперты Фонда защиты национальных ценностей считают, что гонения на российских социологов начались из-за «неудобных вопросов». Так, во время исследования они попытались узнать, за кого люди стали бы голосовать на выборах президента страны. Судя по всему, именно это и расценили как «вмешательство в выборный процесс».

В опросной выборке приняли участие 1115 человек, и большинство — 32,3% отдали бы голос Халифу Хафтару. Второе место в этом рейтинге занимает Саиф аль-Ислам Каддафи — 22,7%, а Файез Саррадж набирает 3,1%. При этом 27% участников опроса и вовсе затруднились назвать имя конкретного человека, который мог бы успешно возглавить Ливию. Кто же реально выражает мнение ливийского народа, социологи пока не понимают.

«Рейтинг Хафтара растет потому, что он удачно ведет войну, — считают в Фонде национальных ценностей. — Есть сын Каддафи, он пока не политик и не скоро станет активной политической фигурой, но он — знамя для определенных племен. Есть племена, которые остаются в тени, и со стороны вообще неясно, сколько их и чего они хотят. Пока жители страны не договорятся между собой, внешние игроки не должны вмешиваться».

Между тем, если говорить о влиянии иностранных государств, то участники опроса отмечают негативное воздействие всех перечисленных в исследовании стран — Турции, Катара, Италии, США, Франции, России, ОАЭ, СА, Египта.

Россия «заслужила» негативные оценки нейтральным выступлением в отношении Ливии на международных площадках, объясняет Малькевич. Она пытается примирить обе стороны — Хафтара и Сарраджа — не занимает определенно ничью позицию и выдерживает дипломатичный нейтралитет. Противоречиво ведут себя в общении с Ливией и Соединенные Штаты, считают участники «Африканского клуба»: руководство не определилось с поддержкой той или иной стороны, потому ведет переговоры поочередно и с Хафтаром, и с Сарраджем.

«Между народами Ливии идет гражданская война, — комментирует ситуацию эксперт Александр Прокофьев. — Отдельно выделяется вопрос юга страны и малых народов — там свои проблемы. Наблюдается конфликт поколений: человек, который решает отнести себя к религиозному формированию военного толка, полностью рвет со своим окружением и большой арабской семьей, становится маргиналом».

Журналист-международник Аббас Джума, который бывал в Бенгази, утверждает, что иностранным СМИ в стране сейчас работать непросто — стандартная процедура выдачи аккредитации затягивается на неделю и по всем ощущениям властям «не до журналистов».

«В Ливии наблюдается тупиковая невозможность найти общий знаменатель, — считает Аббас Джума. — Нет даже намека на это, несмотря на бесконечные совещания и переговоры. Для Хафтара ситуация зашла в тупик, потому что на кону стоит его политическая, военная карьера и, возможно, даже жизнь».

Ливия стала площадкой большого геополитического эксперимента и местом пересечения интересов разных стран, уверены эксперты.

«У кого-то их руководящих лиц американское гражданство, кто-то регулярно созванивается с Британией, кого-то охраняют люди Эрдогана, — рассказывают авторы исследования. — В стране нет ни одного независимого политика, не слышно мнения самих ливийцев. С ними невозможно договариваться: на круглом столе они говорят одно, потом выходят с мероприятия, звонят своим «старшим» и те им внушают совершенно другие мысли».

В чем тогда интерес России к Ливии и зачем российским социологам исследование, из-за которого под стражей находятся сейчас Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан?

«Ливия — самый большой рассадник терроризма на данный момент, — считает Малькевич. — После 2011 года она стала плодотворной почвой для развития международных и локальных военно-политических группировок, которые занимаются терроризмом, контрабандой, наркотрафиком, продажей оружия, похищением людей. Она же стала огромным перевалочным пунктом беженцев всей Африки. Кроме того, я вижу Африку как полигон для отработки методички цветных революций и не хотелось бы видеть подобные сценарии в России. Поэтому нам надо видеть, анализировать и понимать, что происходит в Ливии».

Аббас Джума добавляет, что у России есть определенные и естественные интересы в Ливии — экономические и торговые.

«Мы можем сотрудничать в области энергетики, Ливия могла бы стать рынком сбыта вооружения. Сейчас Россия — нейтральный посредник, она готова примирять враждующие стороны, чтобы затем в стабильной обстановке реализовать свои интересы, а почему нет? — говорит журналист. — Кроме того, в диалоге по Ливии мы налаживаем отношения с другими странами».

Фонд защиты национальных ценностей будет требовать освобождения всех граждан России, которых незаконно удерживают на территории Ливии.

«Сейчас мы видим, что работает международное давление: усилиями иностранных дипломатов, усилиями мирового сообщества мы начинаем добиваться нужных результатов, — сказал глава Фонда Александр Малькевич. — Ждем официальных подтверждений освобождения из плена двух российских моряков, но пока наши ребята остаются там, времени расслабляться нет».

Законодательную инициативу от Фонда представят в Государственной думе РФ в сентябре, когда депутаты откроют осеннюю сессию.