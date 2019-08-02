Малькевич назвал правовым нигилизмом ситуацию вокруг задержания россиян в Ливии

Москва, 2 августа. Власти Ливии продемонстрировали полный правовой нигилизм в ситуации с задержанием россиян — сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Об этом в пятницу заявил глава фонда Александр Малькевич.

По его словам, сперва в Ливию прибыл сын бывшего министра иностранных дел республики Али Абдуссалам Треки, чтобы передать арестованным россиянам медикаменты. В итоге его самого посадили в тюрьму.

Та же участь постигла ливийского адвоката, которого наняла жена Треки, и директора турфирмы, выдавшей россиянам визы.

«Теперь, чтобы добиться освобождения Треки, в Ливию выехал Халид аль-Хамеди, советник президента Уганды. Однако остается вопрос: не станет ли и он очередным узником ливийских тюрем?» — пишет Малькевич в Telegram.

Напомним, что власти Ливии задержали четырех россиян, двое из которых являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. Специалисты фонда занимались за рубежом изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке под руководством известного социолога Максима Шугалея. Россиянам не предоставили ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок. Малькевич отметил, что лишь сейчас арестованных начали освобождать.