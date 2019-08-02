Лаврентьев назвал сроки проведения Международной конференции по гумпомощи Сирии

Нур-Султан, 2 августа. Международная конференция по гуманитарной помощи Сирии запланирована на октябрь-ноябрь, сообщил спецпрелдставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

В данный момент идет подготовка мероприятия, сообщил дипломат. По его словам, цель конференции — оказать гуманитарное содействие Сирии.

«Речь идет об оказании содействия в раннем восстановлении и реконструкции страны, восстановлении базовых объектов инфраструктуры — электро- и водоснабжения, школ и больниц, административных зданий», — сказал лаврентьев в беседе с ТАСС.

По его словам, говорить о конкретных датах проведения мероприятия пока рано. Однако он назвал ориентировочные сроки.