Депутат Госдумы предложил увеличить срок задержания для участников незаконных акций

Москва, 2 августа. Депутат Госдумы Михаил Старшинов предложил увеличить срок административного задержания участников несанкционированных митингов до 72 часов.

По его словам, в настоящий момент законодательство запрещает задерживать нарушителей на срок более 3 часов, если участник незаконный акции оказывается в полиции в первый раз. В некоторых других случаях, как, например, при нарушении статьи «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», максимальный срок задержания ограничен 48 часами. Старшинов полагает, что этого времени слишком мало для проведения следственных работ.

«Этого времени явно недостаточно на проведение всех оперативно-разыскных мероприятий по установлению его причастности к нарушению закона. Считаю необходимым увеличить время задержания до 72 часов», — пояснил депутат «Парламентской газете».

Отметим, что аналогичный максимально разрешенный срок задержания (72 часа) в настоящее время применяется в случае расследования уголовного дела. Кроме того, Старшинов предлагает увеличить сумму штрафов за участие в несанкционированных митингах до 1 млн рублей. Парламентарий обратил внимание на то, что его инициатива по штрафам соответствует административной практике Франции, Италии и Германии.

Напомним, что после состоявшейся на прошлой неделе несанкционированной акции 88 человек получили административный арест на трое суток и больше, 332 участника получили штрафы от 10 тыс. рублей, а еще двое — обязательные работы.

Митинг был организован в поддержку кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент «брака» голосов составил более 14% при допустимом законом 10%. А у лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова еще больше — 18,4%.

Недовольные этим решением оппозиционеры заявили о намерении устроить акцию протеста. При этом они отказались от предлагаемых мэрией мест проведения собраний и устроили вместо этого беспорядки, в ходе которых пострадали трое полицейских.