Получивших российское гражданство жителей Донбасса вызвали на допрос в Киев

Киев, 2 августа. Военная прокуратура Украины допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российского гражданства, об этом рассказал глава ведомства Анатолий Матиос.

Главный военный прокурор заявил, что ведомство занимается установлением личностей жителей Донбасса, которые подали заявки на получение российских паспортов. По словам Матиоса, речь идет о колоссальных 13 тысячах человек.

«На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более чем 13 тысячам человек – значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения», — приводит слова Матиоса издание «НВ».

Прокурор добавил, что некоторые жители Донбасса, претендующие на получение российского паспорта, были допрошены во время пересечения КПП, сообщает Infox.

Президент России Владимир Путин 17 июля подписал указ об упрощении получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно указу, получить российское гражданство смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство в России или удостоверение беженца, сообщает «Ридус». Весной этого года предыдущий указ президента РФ упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского негативно восприняли подписанный главой РФ документ. Представители официального Киева подчеркнули, что упрощенное получение российского гражданства, по их мнению, якобы «создает препятствия для решения конфликта в Донбассе».