РФС оштрафовал «Ростов» на 650 тысяч рублей за инцидент с фанатами «Спартака»

Москва, 2 августа. Футбольный клуб «Ростов» оштрафован на 650 тысяч рублей из-за беспорядков на игре второго тура чемпионата России со «Спартаком». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Матч второго тура Российской премьер-лиги «Ростов» – «Спартак» состоялся 20 июля на «Ростов-Арене». После окончания матча сотрудники безопасности блокировали болельщиков из фанатского сектора «Спартака» в подтрибунном помещении. Позднее произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа.

По словам Григорьянца, Российский футбольный союз принял решение оштрафовать футбольный клуб «Ростов» на 650 тысяч рублей. Кроме того, «Ростов» обязан провести два домашних матча на нейтральном поле в другом городе.

Он также добавил, что ответственность за организацию матча лежит на принимающей стороне. По его словам футбольный клуб «Ростов» допустил серьезные нарушения. Григорьянц отметил, что при рассмотрении данного дела использовались видеоматериалы, а в заседании приняли участие представители обоих клубов, передает ТАСС.