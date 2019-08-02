Пресс-секретарь Гудкова не захотел разговаривать о хищениях его начальника

Москва, 2 августа. Пресс-секретарь лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова Алексей Обухов категорически отказался разговаривать на тему хищений и налоговых махинаций его начальника.

Корреспондент Федерального агентства новостей позвонил пресс-секретарю Гудкова с просьбой дать небольшой комментарий по поводу расследования ФАН об отмыве денег и уходе от налогов «подпольной империи Гудковых». Однако Обухов испугался вопроса и повесил трубку.

Напомним, отдел расследований ФАН подготовил специальный материал о налоговых махинациях и крышевании жилищно-коммунальных компаний семьи Гудковых. Журналисты выяснили, что возомнившие себя оппозиционерами и «противниками режима» Гудковы подмяли под себя значительную часть строительного бизнеса в Московской области. Кроме того, они активно продвигают свои незаконные бизнес-проекты.

Оказывается Геннадий Гудков — отец Дмитрия — известен прежде всего не как политик, а как этакий «решала». К нему часто обращаются, чтобы получить разрешение на любые работы в сфере жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье. Информированный источник из администрации Московской области подтвердил, что, действительно, только «с легкой руки» Гудкова-старшего можно получить разрешение на строительство, причем откат составляет около 40% от суммы контракта. А если разрешения на подряд все-таки получено не было, то проблемы обеспечены.

Также активную роль в семейном бизнесе играет супруга Гудкова Мария. Она является главным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильная производственно-коммерческая фирма «Вариант» с долей в уставном капитале в 75%. Эта компания, что примечательно, не раз выигрывала тендер в размере полумиллиона рублей по аренде помещения для ГАОУ ДПО «Воскресенский региональный учебный центр». Интересно, что одним из основных соучредителей этого центра является Фонд капитального ремонта общего имущества Подмосковья, который состоит практически наполовину из друзей Гудкова. Именно они и реализуют незаконную схему Гудкова по зарабатыванию многомиллионных сумм на откатах.

Возомнившие себя оппозиционерами и борцами за справедливость Гудковы на самом деле лицемерят: Геннадий и его сынок Дмитрий зарабатывают миллиарды преступным путем, причем остаются безнаказанными, а потом выходят на митинги и обвиняют чиновников в коррупции.