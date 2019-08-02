Прирост лесных пожаров Сибири сократился в пять раз в трех субъектах РФ. События дня. ФАН-ТВ

Пожары в Сибири Огненная стихия в Сибири пока наступает агрессивно, но все-таки сбавляет обороны. За последние сутки авиация потушила 60 лесных пожаров на площади почти в 100 тыс. га. При этом, как сообщает МЧС, их ежедневный прирост по Якутии, Иркутской области и Красноярскому краю сократился в пять раз. Глава ведомства Евгений Зиничев обратил внимание, что о проблеме местные власти давно знали, но на предупреждения не реагировали: «Начиная с мая, мы неоднократно обращали внимание на пожары в Сибири, обращали внимание на недостаточность мер, которые предпринимали субъекты. После каждой ЧС, если необходимо, мы должны вносить изменения в законодательство, изменения в наши планы применения и реагирования», — заявил Евгений Зиничев, глава МЧС России. Уже вчера в отношении чиновников было возбуждено первое уголовное дело о халатности (и наверняка не последнее). «Под раздачу» попало Министерство лесного хозяйства Красноярского края. Кстати, сейчас разгораются не только пожары, площадь которых в России достигла уже 3 млн га, но и дискуссии в Госдуме. Депутаты намерены пересмотреть нормы пожарной безопасности.

Развал ДРСМД Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наконец пришел к логической развязке — прекратил действие по решению США. Несмотря на это, сами Штаты и их союзники в развале сделки вновь обвиняют нашу страну. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилит оборону, хотя размещать новые ядерные ракеты на земле не планирует. Правда, в Госдуме РФ уверены, что ключевой игрок НАТО Вашингтон, «разбросавший» военные базы по всему миру, продолжит курс на силовые методы. А ДРСМД на этом пути попросту невыгоден: «Соблюдение ДРСМД для Вашингтона неприемлемо, потому что расстояние от существующих американских военных баз до российских границ не подпадает под этот договор. Фактически американцы сначала нарушили сделку, а потом вышли из нее, обвинив нас в том, что мы якобы что-то делаем вопреки договоренностям», — сказал Александр Шерин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Полемика по ДРСМД остро велась с февраля, когда президент США Дональд Трамп объявил о разрыве соглашения. Он обвинил в нарушениях Россию и ее ракеты комплекса «Искандер» с якобы запрещенной дальностью. Но Москва претензии отвергла и, более того, сама уличила Вашингтон в нарушениях: в частности, речь о размещенных в Европе установках для запуска «Томагавков» (американских ракет средней дальности). Теперь на кону стоит еще один договор между Россией и США — о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он до сих пор не продлен, а истекает уже в 2021 году.