Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Москва, 2 августа. Московские власти согласовали проведение двух митингов — 10 и 11 августа — на проспекте Академика Сахарова численностью до ста тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Чиновник сообщил, что два уведомления поступили в правительство Москвы в среду от группы россиян. По его словам, организатор акции —писатель Виктор Шендерович.

«В правительстве Москвы рассмотрели данные уведомления и согласовали организаторам по их заявкам проведение с 14.00 до 16.30 10 и 11 августа митингов на проспекте Академика Сахарова (внешняя сторона) с установкой трибуны у дома 9», — сказал Олейник.

Он добавил, что согласованная численность участников акции — до 100 тысяч человек.

Напомним, в прошлую субботу представители оппозиции вывели своих сторонников на незаконную акцию в центре Москвы. Либералы устроили несанкционированный митинг из-за недопуска к выборам в МГД так называемых «независимых кандидатов», которые попались на фальсификации подписей.

Участники незаконной акции устраивали провокации, призывали сторонников к беспорядкам и применяли силу к сотрудникам полиции. Правоохранители, выполняя свои обязанности, защищали горожан от неадекватных выходок оппозиционеров и обеспечивали безопасность.

Тем не менее оппозиция строит из себя жертв, не исключено, что представители либеральной тусовки и в этот раз не примут решение московского руководства. Стоит напомнить о прошлой выходке оппозиции: московские власти согласовали митинг на 3 августа на проспекте Сахарова, однако либералы требовали предоставить им Лубянку в качестве площадки для публичного мероприятия. Судя по всему, в субботу оппозиционеры вновь проведут нелегальную акцию.