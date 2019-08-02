В Минсвязи Белоруссии назвали сроки отмены роуминга с РФ

Минск, 2 августа. Министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган заявил, что отмена роуминга с Россией требует подготовительного периода от шести до девяти месяцев после подписания соответствующей «дорожной карты».

Шульган принял участие в рабочем совещании с представителями России по отмене роуминга в Союзном государстве. Стороны в том числе обсудили «дорожную карту», в которой прописаны конкретные даты и действия Белоруссии и России в этом вопросе.

«Получится подписать готовый документ — это будет нам в плюс. Но вместе с тем это не значит, что подписание данного документа, а завтра — решение вопроса», — сказал он, отметив, что, скорее всего, отменить роуминг можно будет ближе к новому году.

Шульган также прокомментировать возможность обнуления оплаты за входящие звонки в рамках Союзного государства. По его словам, достигнуть этого можно только в том случае, если «операторы будут рассматривать друг друга в рамках одного государства».

«Сейчас интеграционные процессы активизированы и идет обсуждение не только по вопросам связи. И в случае принятия каких-то законодательных норм этот «ноль» может стать реальным», — объяснил Шульган.

Напомним, еще в августе 2018 года на совместном заседании коллегий министерства связи и информатизации Белоруссии и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассмотрели механизм действий по дальнейшей проработке вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства. А впервые с идеей отменить роуминг между Белоруссией и РФ выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.