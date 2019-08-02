Катамадзе отменила концерт в Москве в 2020 году

Москва, 2 августа. Грузинская певица Нино Катамадзе отменила запланированный на 27 марта 2020 года концерт в зале Vegas City Hall в Москве.

«К сожалению, Нино Катамадзе отменила концерт в России», — сообщили представители Vegas City Hall.

Катамадзе поддержала антироссийский протест в Грузии и потребовала отставки главы МВД страны, соответствующий пост певица написала в Facebook. Сначала Катамадзе заявила, что отменяет все концерты в России, однако потом удалила запись из социальной сети.

По ее словам, 22 июня в Москве был ее «самый тяжелый концерт», от которого она «не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки», но это выступление на фестивале «Усадьба Jazz» будет ее последним концертом в России.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя поведение певицы, предложил запретить ей въезд в страну. Пушков отметил, что Катамадзе позволяет себе антироссийские высказывания, но при этом продолжает давать концерты в России и зарабатывать деньги.

Напомним, 20 июня в Грузии вспыхнули антироссийские выступления, которые были спровоцированы представителями грузинской оппозиции. Поводом для провокации послужил инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова, возглавлявшего российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в Тбилиси.

Грузинские коллеги предложили Гаврилову занять кресло главы парламента, что вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных депутатов, которые устроили скандал и покинули зал заседаний. Позднее оппозиционеры собрали своих сторонников у здания парламента и попытались взять его штурмом. Грузинские правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих.