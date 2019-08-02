Белый дом объяснил, почему не боится гонки вооружений с Россией

Вашингтон, 2 августа. Власти США не боятся возникновения новой гонки вооружений с Москвой, поскольку у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «хорошие отношения» с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в пятницу заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, комментируя выход США из ДРСМД.

«Нет. У президента хорошие отношения с Владимиром Путиным», — подчеркнул он, выступая в эфире телеканала Fox News.

Комментируя односторонний выход Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Гидли пояснил, что данное соглашение было «сделкой времен Холодной войны» (договор был заключен между Горбачевым и Рейганом в 1987 году). Он также добавил, что Соединенные Штаты давали России время, чтобы «поработать над договором», однако она этого якобы не сделала, что и стало причиной выхода США.

Отметим, что российская сторона неоднократно заявляла, что строго придерживается буквы договора и даже устроила военный показ ракеты 9М729, однако США не обратили на это внимания. Более того, американская сторона никак не прокомментировала встречные обвинения в нарушении ДРСМД в свой адрес. Речь идет о пусковых установках американской системы ПРО в Европе, которые способны запускать запрещенные договором крылатые ракеты «Томагавк».

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения.