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«Зенит» предлагал за игрока ЦСКА 18 млн евро

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«Зенит» предлагал за игрока ЦСКА 18 млн евро

Москва, 2 августа. По информации Федерального агентства новостей, «Зенит» предлагал за защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса 18 млн евро.

По словам источника, петербургский клуб обращался к «армейцам» с предложением о трансфере в начале лета. ЦСКА, в свою очередь, хотел выручить с продажи футболиста 35 млн евро, что практически в два раза больше той суммы, которую был готов заплатить чемпион России.

Отмечается, что на игрока также претендовал мадридский «Атлетико», который интересовался футболистом и был готов заплатить 28 млн евро, однако так и не сделал официальное предложение, поскольку остановился на другой кандидатуре.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Его трансфер обошелся столичному клубу в 10,5 млн евро. В прошлом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах и забил 1 гол, отдав 10 результативных передач. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 30 млн евро.

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