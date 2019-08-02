Бойцы и ветераны «Альфы» встретились на праздновании 45-летия в Москве

Секретное спецподразделение КГБ СССР «А» — «Альфа» было образовано в 1974 году по приказу тогдашнего главы всесильной советской спецслужбы Юрия Андропова. Негласно ее так и называли — «группа Андропова».

Это решение было принято вследствие осмысления страшного теракта 1972 года на Олимпиаде в Мюнхене. Тогда палестинские террористы убили 11 израильских спортсменов. Возможно, дополнительным аргументом стал угон самолета Ту-104, выполнявшего рейс по маршруту Иркутск — Чита, в 1973 году, в результате которого все находившиеся на борту люди погибли. Случаи угонов были и до этого…

Пришло время профессиональной борьбы с терроризмом. Поэтому главной задачей «Альфы» стало противостояние террористическим угрозам. Бойцы этого подразделения были готовы любой ценой, в том числе и ценой собственной жизни, спасти заложников, не допустив даже их ранения.

«Альфа» уцелела в лихие 90-е, когда рушилось буквально все. И на сегодняшний день на счету ее сотрудников более 1000 операций в России, на постсоветском пространстве и за его пределами. В том числе в Афганистане, а также таких горячих точках, как Чечня, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия. Сейчас это подразделение называется «Управление «А» ЦСН ФСБ». «Альфа» наравне с «Вымпелом» является элитой советского и российского спецназа со своей славной историей и традициями. Их девиз — «Победить и вернуться!».

Славная дата

29 июля 2019 года «Альфе» исполнилось 45 лет. Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось попасть на закрытое праздничное мероприятие в московском ресторане «Дизайн Холл». Благодарим члена Центрального совета МОО «Союз десантников России», ветерана разведки подполковника Юрия Грекова за уникальную возможность воочию увидеть людей, чьи лица обычно скрыты масками, но о каждом из которых, вне всяких сомнений, можно написать роман или же снять захватывающий остросюжетный фильм.

Праздничный вечер открыло выступление культового и многими любимого не один десяток лет коллектива «Голубые береты». Они исполнили несколько песен, близких сердцу, наверное, каждого присутствовавшего здесь.

Бойцы спецподразделений, даже находясь в отставке, обычно не дают интервью, совершенно справедливо полагая, что «бывших» не бывает, а в своих публичных выступлениях крайне сдержанны и выверяют каждое слово. Но тем не менее ФАН пообщалось с некоторыми из них.

Перед началом мероприятия мы поговорили с почетным президентом ассоциации ветеранов «Альфы» Сергеем Гончаровым, человеком скромным, но с огненным взглядом. Его, как и многих присутствовавших, волновало то, как подразделение проходит через переломные моменты отечественной истории.

«Как бы историю нашей страны — сначала Советского Союза, а потом России — ни писали, в ней всегда найдутся даты, которые будут для нас самыми важными, самыми запоминающимися. Это и 1991 год, и, конечно, 1993 год. Это те даты, когда наше подразделение попытались использовать как военный кулак для решения политических проблем, но наши командиры приняли решение. И в первый раз, в 1991 году, мы эту проблему закончили мирно, в 1993 году дали гарантии сохранения жизни тем, кто был в здании Верховного совета. Нам есть чем гордиться», — уверен он.

По словам собеседника ФАН, за прошедшие 45 лет «Альфа» провела сотни боевых операций.

«К сожалению, 32 человека у нас погибли. У нас 12 героев Советского Союза и РФ. Я думаю, что ни в одном другом подразделении столько нет», — отметил он.

Ветеран подразделения управления специальных операций «Альфа» Киргизской Республики полковник Александр Сильченко в беседе с ФАН также констатировал, что «Альфу» то и дело пытаются использовать для решения политических задач.

«Мы с большой скорбью смотрим на то, что происходит на Украине. Ведь нам тоже перепало, нас это немножечко коснулось. Мы тоже, по сути, стали жертвами этой политической игры. Но нам есть на кого смотреть, на кого равняться, чтобы выходить из этой ситуации», — заявил он.

При этом, по мнению ветерана «Альфы», спецподразделения не должны, в отличие от спецслужб, участвовать в политике.

«Для этого есть другие структуры, которые должны заниматься урегулированием тех или иных процессов в том или ином государстве. Это мое субъективное мнение», — отметил Сильченко.

Помимо бывших и действующих «альфовцев» на вечер пришли и те, кто хотя сам никогда не имел отношения к группе «А», но всей душой поддерживает их. В частности, перед собравшимися выступил любимый несколькими поколениями отечественных зрителей актер театра и кино Александр Михайлов.

Поблагодарив организаторов за приглашение, он рассказал о том, что среди множества сыгранных ролей считает своей любимой роль советского разведчика Николая Кузнецова в фильме «Отряд специального назначения» (пятисерийный художественный фильм о Великой Отечественной войне, экранизация повести Дмитрия Медведева «Это было под Ровно». — Прим. ФАН). Михайлов поведал о случае на съемках этой картины, который уже тогда был «звоночком», на который мало кто обратил внимание.

«Я никогда не забуду, как в начале 80-х годов мы снимали в Ровно эту картину, — вспоминает артист. — Это та самая местность, где во время войны происходили события, отраженные в фильме «Отряд специального назначения». Мы приехали, и я надел немецкую форму. Неожиданно очень много людей, местных жителей, стало выходить из подворотен. Они подходили ко мне, щупали форму, хвалили за достоверность и делали такой легкий своеобразный выброс руки. В том числе молодежь, молодые мужики. «Наконец-то наши прибыли», — говорили они как будто в шутку. Такой вроде как юмор у них был. Потом я почувствовал легкое напряжение…»

По словам Михайлова, вечером того же дня съемочная группа собралась вместе.

«Мы немножко выпили, стали разговаривать. Я до сих пор помню, как к нам подошли несколько таких мордатых человек с бычьими шеями и откровенно так сказали: «Ребятки, вы тут с русской речью поосторожнее, нам она не очень нравится». Это был первый звонок… К сожалению, государство не обращало внимания на эти ростки фашизма. И теперь мы имеем то, что имеем», — констатировал он.

Подняв тост за здоровье «альфовцев», Михайлов прочитал программное стихотворение Константина Фролова-Крымского, которое, как нам кажется, имеет смысл привести здесь полностью:

Один чудак с лицом фальшиво-грустным,

«Ютясь» в салоне своего «порше»,

Сказал: «Мне стыдно называться русским.

Мы — нация бездарных алкашей».



Солидный вид, манера поведенья —

Все дьяволом продумано хитро.

Но беспощадный вирус вырожденья

Сточил бесславно все его нутро.



Его душа не стоит и полушки,

Как желтый лист с обломанных ветвей.

А вот потомок эфиопов Пушкин

Не тяготился русскостью своей.



Себя считали русскими по праву

И поднимали Родину с колен

Творцы российской мореходной славы

И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.



И не мирясь с мировоззреньем узким,

Стараясь заглянуть за горизонт,

За честь считали называться русским

Шотландцы — Грейг, де Толли и Лермонт.



Любой из них достоин восхищенья,

Ведь Родину воспеть — для них закон!

Так жизнь свою отдал без сожаленья

За Русь грузинский князь Багратион.



Язык наш — многогранный, точный, верный —

То душу лечит, то разит, как сталь.

Способны ль мы ценить его безмерно

И знать его, как знал датчанин Даль?



Да что там Даль! А в наше время много ль

Владеющих Великим языком

Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,

Что был когда-то с Пушкиным знаком?



Не стоит головой стучать о стенку

И в бешенстве слюною брызгать зря!

«Мы — русские!» — так говорил Шевченко.

Внимательней читайте кобзаря.



В душе любовь сыновнюю лелея,

Всю жизнь трудились до семи потов

Суворов, Ушаков и Менделеев,

Кулибин, Ломоносов и Попов.



Их имена остались на скрижалях

Как подлинной истории азы.

И среди них как столп старик Державин,

В чьих жилах кровь татарского мурзы.



Они идут — то слуги, то мессии, —

Неся свой крест согбенно на плечах,

Как нес его во имя всей России

Потомок турка адмирал Колчак.



Они любовь привили и взрастили

От вековых истоков и корней.

Тот — русский, чья душа живет в России,

Чьи помыслы — о матушке, о ней.



Патриотизм не продают в нагрузку

К беретам, сапогам или пальто.

И коль вам стыдно называться русским,

Вы, батенька, не русский. Вы — никто.

Слова тех, кто обычно молчит

Юбилейная встреча продолжалась несколько часов. Те, кто был 29 июля в «Дизайн Холле», — люди, в большинстве своем сторонящиеся публичности. Они предпочитают не общаться с прессой и не произносят красивые речи. В том числе уйдя на пенсию. То, что они знают, что пережили, — в лучшем случае для близких друзей. Но в этот день было сказано много правильных, необыкновенно теплых слов. Несколько песен исполнил Юрий Греков. Выступили несколько танцевальных коллективов, прозвучали песни в исполнении специально приглашенных певиц. Великолепная Вива Скрипка порадовала необыкновенно экспрессивной игрой на одноименном инструменте.

Но главным все же стали слова. Именно те слова, которые больше, чем просто «протокольные» речи. Потому что за ними прожитое и пережитое. То, что можно сказать, и то, что не будет сказано никогда.

Один из первых командиров «Альфы», генерал-майор, Герой Советского Союза Геннадий Зайцев уже не молод. Ему 84 года. И тем ценнее сказанное им — героем и наставником.

В своем выступлении он напомнил, что история подразделения началась с первых 30 сотрудников и к началу 90-х в «Альфе» служило уже 500 человек. Кроме того, Зайцев рассказал, что на вечер он приехал со встречи с главой ФСБ Александром Бортниковым, который сердечно поздравил «альфовцев».

«Хулы не прозвучало!» — отметил он.

«Мы и без этого знали свои дела. Но я хочу вам сказать — выслушали все с превеликим удовольствием все, что было сказано в адрес нашего подразделения. Хул никаких. Только «Спасибо за добрые дела! За то, что за эти годы сделано, сколько людей, попавших в руки бандитов, освобождено и т. д.», — сообщил он.

Завершая свое краткое выступление, ветеран высказал «альфовцам» благодарность за труд и дела.

«Здесь присутствуют люди из Казахстана, Киргизии, Белоруссии. Украины, к сожалению, нет. Присутствуют практически все российские структурные подразделения. Всем большое спасибо за ваши ратные дела. Хотелось бы всем вам пожелать доброго здоровья, благополучия и чекистских удач в дальнейшем. С праздником вас, дорогие товарищи! » — сказал Зайцев.

Экс-глава ФСБ Михаил Барсуков констатировал, что 45 лет — это действительно событие.

«Много было хорошего, замечательного, много было побед. Были и поражения… Но слава об «Альфе» остается в годах и летописях, — уверен он.

— «Альфа» на определенном этапе своей истории стала политическим инструментом, орудием в руках руководителей нашего государства, которые стали распоряжаться им вопреки и, возможно, назло тому, что должно было быть на самом деле».

Барсуков рассказал также, как с трудом смог восстановить прежний статус «Альфы», став директором ФСБ в 1995 году.

«Уважаемые друзья! У вас прекрасная история. Вы прекрасные, мужественные люди. Спасибо вам за службу! Спасибо за вашу боевую работу. Ваш вклад в историю «Альфы» неоценим. Каждый из вас — это фигура. Это личность! Каждый из вас — это история. «Альфу» нужно продолжать развивать! Есть традиция, есть история, есть устои — отрывать одно от другого нельзя! А мы все — служивые люди, и мы должны эти традиции соблюдать и хранить. Поэтому хочу пожелать вам здоровья, счастья, удач, успехов, и спасибо вам за вашу трудную работу! Низкий вам поклон», — подытожил он.

Федеральное агентство новостей также присоединяется к поздравлениям и теплым словам, прозвучавшим на празднике. «Альфа», вы истинная воинская элита, надежда и опора России! Без вас нашей страны, скорее всего, уже не было бы.