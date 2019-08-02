Трамп объяснил распад СССР «переименованием» в Россию

Вашингтон, 2 августа. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Советский союз прекратил свое существование из-за переименования в Россию.

Очередной конфуз Трампа случился во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в Цинциннати. Видео было опубликовано на YouTube-канале RT, сообщило «Утро.ру».

«Помните Советский Союз, когда они все были вместе? До того, как они решили, что будут называть себя Россией. Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией», — сказал американский президент.

Примечательно, что «всезнающий» Трамп делает ошибки даже в истории своего государства. В конце августа прошлого года глава Белого дома опозорился в присутствии детей, заполняя с ними раскраску — Трамп зачем-то раскрасил синим фломастером одну из полос на звездно-полосатом флаге, которая должна была быть красно-белой.

Напомним, ранее американский лидер уже допускал подобного рода конфузы на публике. Так, в апреле на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он заявил, что его отец Фред Трамп родился в Германии, хотя место его рождения — Бронкс (США). А в конце прошлого года Трамп с опечатками написал в своем микроблоге в Twitter о проделанной работе в Сирии, чем вызвал недоумение у интернет-пользователей.