Эксперт прокомментировал составленный Госдумой рейтинг законов весенней сессии

Депутаты Государственной думы, отслеживая реакцию россиян на тот или иной закон, задают новый тренд для остальных представителей власти; всем чиновникам следует последовать этому примеру. Такое мнение в комментарии Федеральному агентства новостей высказал политолог Иван Аркатов.

Официальное издание Федерального Собрания «Парламентская газета» совместно с социальной медиаплатформой «Миртесен» выявили десять самых обсуждаемых законов весенней сессии 2019 года. Рейтинг составлялся на основе анализа контента, а также комментариев пользователей на платформе.

В первую тройку самых обсуждаемых вошли: закон, который приравнивает ДТП по вине пьяных водителей к убийству, штрафы за оскорбление государственных символов и распространение феков и закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Также пользователи активно обсуждали законопроект о защите Рунета от внешних угроз, наказание для лидеров ОПГ, запрет на взыскание долгов с пенсий и пособий, продление дачной амнистии и паллиативную помощь на дому,

Заметим, что «Миртесен» является медиаплатформой с тематическим контентом от медиа, брендов, блогеров, пользователей и организаций, которые объединены в единую социальную сеть, генерирующая новостную ленту, материалы, подбирающиеся индивидуально для каждого пользователя.

Как отметил политолог Иван Аркатов, составление законодательной ветвью власти рейтинга законов весенней сессии является крайне важным шагом. Он дает возможность отследить настроения россиян по поводу того или иного законопроекта.

«Это очень здравая мысль — отслеживание мнение россиян на тот или иной закон. Особенно в вопросах довольно резонансных законопроектов. Теперь можно сделать срез мнений, выяснить, чего люди ждут, опасаются или хотят от определенного законопроекта. Основываясь на этом знании, можно сгладить углы — внести поправки в закон еще на стадии его разработки. Да и в целом вносить правки в уже принятые законы. Сделать их, таким образом, общественно привлекательными. Для этого и нужен анализ общественного мнения. И такой подход в правовом государстве должен работать на постоянной основе. Так и должно быть», — пояснил Иван Аркатов.

Политолог отметил, что депутаты Государственной думы, отслеживая реакцию россиян на тот или иной законопроект, задают новый общественный тренд, показывают пример, как должен работать орган власти. Он подчеркнул, что другим государственным ведомствам, да и в принципе чиновникам всех уровней, также необходимо следить за общественным настроением и на его основе принимать соответствующие решения.

Напомним, что законопроект о надежном Интернете Государственная дума концептуально одобрила еще в феврале. Он был призван обеспечить устойчивую работу российского сегмента Интернета, если его отключат от всемирной Сети.