Русофоб Максим Шевченко мечтает об исламской революции на Кавказе и скором распаде России

Национальный вопрос является одним из наиважнейших для крупных стран, в которых проживают десятки народов. Сегодня Россия является крупнейшим государством на планете, население которого составляют более 190 народов, поэтому вопросы взаимоотношений этносов всегда актуальны. Этим пользуются политики-популисты и журналисты, желающие освещать острые темы, а когда подходящих информационных поводов нет, то их можно создать. Именно такие методы в своей работе применяет телеведущий, общественный деятель и журналист Максим Шевченко.

Развалили СССР, развалим и Россию

Ни одно публичное выступление, будь то сольный эфир на собственном YouTube-канале или дебаты в теле- и радиоэфирах, Шевченко не оставляет без национальной риторики. И всё бы ничего, если бы он выступал за сплочённость и единство России, но его слова всегда нацелены против этого и против людей, которые за единение выступают. Так, 16 июня во время прямого эфира на своем YouTube-канале он подверг жесткой критике идеи крупнейшего российского этнолога, социального антрополога и академика РАН Валерия Тишкова, попутно заявив, что россияне не могут искренне гордиться достижениями своей страны.

«Идеи академика Тишкова, который является одним из конструкторов этого безобразия, что в итоге мы должны сформировать единую нацию россиян – она просто не соответствует действительности. Советская власть, по крайней мере, формировалась на принципах социальной справедливости. А «россиянство» формируется на принципах социальной несправедливости, и позиционирования, путем тупой пропаганды, в сознание каждого человека чувства гордости за свою страну», — заявил Шевченко.

В своем выступлении Шевченко в очередной раз озвучил принципы, на которых, по его мнению, должна строиться Россия.

«Союз народов, социальная справедливость, противостояние мировому порядку», — добавил журналист.

Следует отметить, что в понимании Шевченко «союз народов» имеет несколько нестандартный вид. В противовес дружбе народов времен СССР, союз «по Шевченко» подразумевает создание мононациональных субъектов федерации с максимальной автономией. Тот же Тишков, в своё время, раскритиковал эту идею.

«Не соглашался я и с программой, которую предлагали еще в конце 80-х Старовойтова и Сахаров — создать вместо СССР «Союз объединенных штатов или государств Европы и Азии». Тогда было 53 союзные и автономные республики, области и округа, и они хотели из каждой сделать государство!» — заявил Тишков.

Валерий Александрович является автором концепции многоэтничной российской нации. После распада СССР идеи и деятельность Тишкова, в том числе и на посту министра по межнациональным делам, во многом остановили так называемый «парад суверенитетов» и помогли сохранить Россию в единстве.

«Особенно после распада Союза стал чувствоваться недостаток национального в общероссийском понимании. Все говорили о национальных интересах России, национальном доходе, здоровье нации, лидере нации, национальной олимпийской команде, а нации нет. Поэтому я считал необходимым вернуть понимание российского народа как гражданской, политической нации. И это нашло поддержку», — отметил он.

Но для журналиста Шевченко учёный Тишкин, который помог остановить развал России, авторитетом не является. Оно и не удивительно, ведь их видение будущего России кардинально противоположенное.

Религиозная избирательность

Хорошо известен Максим Шевченко и за пределами России, особенно в Израиле, где его открыто называют юдофобом. Справедливости ради необходимо отметить, что израильские эксперты и журналисты несколько преувеличивают, потому что на самом деле судьба Израиля Шевченко беспокоит мало, его главной страстью являются исламские народы и государства. Именно ради их благополучия он готов пожертвовать и Европой, и Израилем, и своей родиной Россией.

Исламофил Шевченко регулярно поддерживает исламские организации их лидеров националистического, и даже экстремистского толка. Так, долгое время он покровительствовал лидеру запрещённой в России организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» Мустафе Джемилёву, обвиняемому в экстремизме. После воссоединения Крыма с Россией Джемилев, сбежавший на Украину, требовал ввести полную блокаду полуострова и фактически заморить голодом всех крымчан.

Что интересно, после событий 2014 года мнение Шевченко об этом персонаже резко поменялось. Это связано с тем, что Джемилёв, по словам журналиста, имел исторический шанс создать в Крыму как минимум автономное крымско-татарское государство, но не решился на этот шаг.

18 июня, журналист в своём Telegram-канале «Макс атакует!» поддержал еще одну сомнительную организацию – «Башкорт». Члены объединения позиционируют себя как защитники башкирского народа, вот только сами жители Башкортостана видят в них уголовников и националистов. Позиция Шевченко по «Башкорту» вполне понятна, ведь организация выступает за максимальную автономию, вплоть до отделения от России.

Он всегда готов поддержать любое исламское движение, требующее «самоопределения», вплоть до террористических группировок. В 2017 году в эфире OnTV Шевченко прямо заявил, что не считает талибов террористами. И ему плевать, что «Талибан»1 ещё в 2003 году признан террористической организацией не только Россией, но и ООН.

Кавказский передел

Тем не менее, как профессиональный журналист, Шевченко умеет ловко обтекать острые вопросы, чего нельзя сказать об общественном деятеле Гейдаре Джемале, умершем в 2016 году. Именно его Шевченко считает своим ближайшим другом, наставником и духовным учителем, сравнивая Джемаля с Сократом.

Однако идеи этого российского «Сократа» азербайджанского происхождения всегда были на грани и не редко пересекали все границы разумного и дозволенного. Так он отзывался о террористах, напавших на Нальчик в 2005 году:

«В России мучеников, павших в боях за веру, называют террористами. (…) 13 октября 2005 года в Нальчике погибло более 90 мусульман, совершивших отчаянную, героическую атаку на врагов Аллаха, годами притеснявших верующих. Последние фотографии этих героев, сделанные их врагами уже в морге, мы публикуем здесь».

В эфире телеканала Культура, отвечая на вопрос о смертниках-исламистах, атакующих мирное население, Джемаль ответил следующим образом:

«Шахиды — это, конечно, мусульмане. Они делают то, что они должны делать. И они получат все, что им обещано».

Духовный наставник Шевченко мыслил категориями глобальными, не стесняясь стирать с политической карты целые государства.

«Армения как страна должна быть упразднена — именно в этом и кроется ключик к урегулированию конфликта… А кто сказал, что надо решать мирным путем?! Более того, я же не призываю к уничтожению армян. По сути, армяне могут прекрасно ужиться на территории Иреванского ханства, то есть на территории Азербайджана. Ради Бога, они могут там жить себе спокойно, чинить ботинки, играть на дудках. Просто Армении как суверенного государства не должно быть, вот и все… Точно так же не должно быть и Израиля — это фундаментальное требование всех правоверных мусульман».

Особую роль Джемаль всегда отводил Кавказу, но только исламскому. По его мнению, именно там должна начаться мировая исламская революция:

«Это был бы очень желательный путь развития (превращение Северного Кавказа в колыбель исламской революции в России), потому что я не вижу альтернативных регионов для этого. Кавказ совмещает в себе такие свойства, которых мы не найдем ни в Ираке, ни в Афганистане, ни тем более на африканском роге, и даже ни в наиболее продвинутых мусульманских диаспорах в Европе… Другой фланг — это развитие темы Конфедерации большого Кавказа, без уточнения ее будущих границ, но с исключением любых территориальных претензий в адрес Ирана и Турции. Конфедерация большого Кавказа как новый элемент исламского политического пространства в будущем послекризисном мире».

Новая война для России

Как видно, друг и духовный наставник у Шевченко обладал весьма специфическими взглядами на мироустройство, которые он и передал своему последователю. Ученик превзошёл своего учителя и стал действовать значительно осторожнее, но болевой точкой Максима остаётся Северный Кавказ. При обсуждении этого региона журналист словно теряет самообладание, и все его скрытые мотивы становятся явными.

Как и свой наставник, Шевченко борется за исламский мир, точно также он отводит и особую роль Кавказу. Более того, журналист не против вооружённой борьбы за такие «идеалы». В эфире всё того же OnTV в 2017 году он резко осудил запрещённую в России террористическую организацию ИГИЛ1, заявив, что боевики сражаются против мусульман, но в то же время их идею «борьбы с европейскими крестоносцами» он оценил положительно.

«Мусульмане имеют право воевать против «колонизаторов и крестоносцев», каждый имеет право защищать свою родину от захватчиков. Мусульмане имеют право воевать против европейцев, захвативших Ближний Восток через марионеточные правительства региона».

Казалось бы, речь здесь идёт о далёком регионе, который к России не имеет отношения. Но стоит посмотреть на происходящее на Украине, и ситуация станет выглядеть совсем иначе. Сегодня в этой стране марионеточное американское правительство насаждает «новую украинскую идеологию». В соответствии с ней украинский народ подвергается не только декоммунизации, но и деколлонизации.

Западная пропаганда навязывает населению идею о том, что Украина веками была не равноправной частью огромной страны, а колонией Москвы. Аналогичные идеи пытаются насаждать и на Кавказе, да и в любом ином регионе России. Так что размышления Шевченко о «борьбе с мусульман с колонизаторами» — это, в том числе и о России.

Исламская революция в России

Как видно, риторика Максима Шевченко о социальной справедливости и любви к Родине является лишь прикрытием. На деле же он как скрытно, так и явно поддерживает националистические веяния в многонациональной России.

Особое внимание он уделяет Кавказу, где на относительно небольшой территории сконцентрировалось большое число народов, кардинально отличающихся друг от друга в культурном и религиозном плане. Кроме того, в регионе продолжают тлеть территориальные споры, например, армяно-азербайджанский спор вокруг Карабаха. Сразу несколько крупных государств расценивают Кавказ и прикавказье как зону своих национальных интересов.

Учитывая все перечисленные факторы Шевченко выбрал крайне опасный регион для продвижения своих идей, и это не случайность. Ещё его наставник Джемаль продвигал идею, что крупная война в кавказском регионе станет толчком для исламской революции в России. Совершенно очевидно, что в случае развития ситуации по подобному сценарию активную роль на себя возьмут радикальные группировки фундаменталистов, как это неоднократно случалось в ходе конфликтов на Северном Кавказе.

Территориальный передел, межнациональные и межрелигиозные конфликты, распространение фундаменталистских группировок, и, как конечный итог, распад Российской Федерации – такую судьбу готовит для своей Родины простой «православный русский патриот» журналист Максим Шевченко.

1 Организация запрещена на территории РФ.