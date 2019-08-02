Сирия, 2 августа. САА ведет бои с террористами в Хаме. В Ираке нейтрализованы боевики ИГ1*. В Дейр-эз-Зоре отряды SDF провели рейд и арестовали несколько человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают радикалов на юге Идлиба в ответ на нарушение режима прекращения огня, отразили в Хаме нападение боевиков.

«Исламское государство1»: потеряло несколько боевиков на севере Ирака в ходе рейдов иракской армии и Сил народной мобилизации.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменивается ударами с САА на юге Идлиба и в северо-западных районах Хамы.

Курды: провели рейд в Дейр-эз-Зоре и задержали несколько человек, подозреваемых в пособничестве ИГИЛ1.

ВС Ирака: продолжили серию вылазок по поиску и нейтрализации боевиков ИГИЛ на севере Ирака.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сообщению информационного портала Step News Agency, в Дейр-эз-Зоре отряды так называемой курдской милиции «Асайиш» провели рейд в районе Аль-Хама города Аль-Кибар, где ими было задержано несколько человек по подозрению в пособничестве боевикам «Исламского государства» и организации подрывов в провинции. Тем не менее, несмотря на задержания, обыски, рейды и регулярные заявления о том, что отряд «Демократических сил Сирии» (SDF) в очередной раз обезвредил группу боевиков, нападения на курдов по-прежнему происходят почти каждый день.

Провинция Идлиб

По информации новостного портала Al Ghad, боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» выпустили заявление, согласно которому они не намерены соблюдать соглашение о прекращения огня, если сирийские военнослужащие откроют по ним огонь в подконтрольных им зонах. Однако уже через несколько часов после заключения перемирия, радикалы сами первыми открыли огонь по поселению близ города Кардаха в Латакии и обстреляли поселок около города Бдама.

По данным портала Baladi News, в окрестностях города Хан-Шейхун Сирийская арабская армия (САА) нанесла удар по укрытиям радикалов в ответ на нарушение режима прекращения огня. Расположения джихадистов в предместьях поселка Аль-Хубейт были обстреляны, в частности, из пулемета, как передало новостное агентство Halab Today TV.

Провинция Хама

По данным местного источника новостей в сети Twitter (@anasanas84), САА ударила из ракетных установок по укрытиям террористов в окрестностях поселка Зейтун.

Подконтрольные боевикам «Тахрир аш-Шам» медиаканалы распространяют видео, снятое с беспилотника, на котором запечатлена атака смертника на «джихад-мобиле», совершенная на позиции САА в окрестностях поселка Абу-Райд на севере Хамы, как сообщает местный источник в сети Twitter (@HKaaman ).

Источник также сообщил, что радикалами была предпринята попытка снова занять поселок Хасрая, который вчера вечером перешел под контроль сирийской армии в ходе штурма. Тем не менее даже после длительной перестрелки с радикалами в окрестностях поселок остался за САА.

Ирак

Антитеррористическая операция против «спящих ячеек» ИГИЛ была проведена в районе города Синджар силами иракских военнослужащих и Сил народной мобилизации (формирования из христианских, шиитских и езидских бойцов, которые сражаются на стороне иракской армии), как сообщает местный источник в сети Twitter Tom the Based Cat. Несмотря на то, что правительство Ирака еще в 2017 году заявило о полной победе над «Исламских государством», на территории страны, в частности, в северных провинциях, некоторые «спящие ячейки» ИГ продолжают свою подпольную деятельность и нападения. Серия совместных вылазок, начатая 11 июля, идет в провинциях Салах-ад-Дин, Аль-Анбар, городе Мосул и вдоль почти всей сирийско-иракской границы. В ходе спецопераций убиты и ранены десятки террористов, было изъято их военное и медицинское оборудование, боеприпасы.

1 Организация запрещена на территории РФ.