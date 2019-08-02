МИД РФ связал новые санкции США с предвыборной кампанией Трампа

Москва, 2 августа. Введение новых антироссийских санкций полностью соответствует политике президента США Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Администрация Трампа регулярно вводит санкции и другие ограничительные меры против России. Мы не удивлены этим действиям. Я думаю, это часть внутренней политики США», — пояснил Рябков.

Он также добавил, что российско-американское сотрудничество используется в качестве инструмента внутриполитической борьбы в преддверии выборов.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с делом Скрипалей.

Напомним, в марте 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что Скрипаль и его дочь якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Позднее власти Великобритании заявили, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов.

Москва опровергает обвинения Лондона, а также требует предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали. Однако власти Великобритании отказываются предоставить доступ к материалам под различными предлогами, передает РИА Новости.