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Появилось видео мощного землетрясения в Индонезии

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Появилось видео мощного землетрясения в Индонезии

Джакарта, 2 августа. Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья острова Суматра на западе Индонезии. В Сети появилось видео из здания в Джакарте в момент подземных толчков.

На опубликованных кадрах видно, как в здании начинают качаться люстры и другие предметы. Люди в панике начинают покидать здание.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, очаг залегал на глубине около 10 километров. Власти Индонезии начали эвакуацию населения прибрежных районов на западе острова Ява. По предварительным данным, землетрясение могло вызвать цунами высотой до трех метров.

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