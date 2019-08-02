Дамаск и сирийская оппозиция подготовили списки для обмена пленными

Нур-Султан, 2 августа. Правительство Сирии и сирийская оппозиция подготовили списки для обмена пленными. Об этом в пятницу заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Дело в согласовании конкретных списков со стороны оппозиции и со стороны правительства. Новые списки есть, и они будут согласовываться уже в ближайшее время», — отметил он в интервью ТАСС.

В сентябре пройдет встреча России, Турции и Ирана по вопросу урегулирования сирийского кризиса. Ожидается, что в ходе мероприятия будут подняты все темы, связанные со стабилизацией обстановки в арабской республике.

Накануне в Нур-Султане стартовал очередной раунд переговоров высокого уровня «астанинского формата» по Сирии. Впервые в переговорах приняли участие представители Ирака и Ливана, которые в апреле получили статус наблюдателей «Астаны». 2 августа в столице Казахстана завершается 13-ая международная встреча высокого уровня «астанинского формата».