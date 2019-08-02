Войска Сирии останутся на линии соприкосновения под Идлибом

Нур-Султан, 2 августа. Правительственные войска Сирии не будут уходить от линии соприкосновения под Идлибом в рамках перемирия, сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Дипломат отметил, что отвести сирийские войска от линии соприкосновения практически невозможно, так как находящаяся под контролем радикалов территория остается достаточно большой.

«Поэтому как только правительственные силы будут отведены, можно сразу предвидеть, что эти территории будут заняты радикальными группировками. Это происходило и раньше, это мы видели», — отметил Лаврентьев.

Он отметил, что такой сценарий развития событий допустить нельзя, поэтому сирийские подразделения останутся на линии соприкосновения.