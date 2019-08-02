Эксперт назвал интересы США в Африке

Москва, 2 августа. Власти США планируют развернуть в Африке антитеррористическую деятельность вместе «со своими партнерами», заявил координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс. По его словам, осенью западная коалиция соберется, чтобы обсудить свои «африканские» планы.

Между тем доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев выразил уверенность, что борьба с терроризмом — это последнее, что интересует США в Африке.

По его словам, главная цель Вашингтона — это дестабилизация обстановки. Эта стратегия уже давно стала главным инструментом американской внешней политики, которую Штаты наглядно продемонстрировали на Ближнем Востоке. Там, где появляются американские военные, неизменно начинается рост террористической угрозы и анархия. Еще одна причина — это африканские природные ресурсы, которые тоже привлекают Штаты.

«Американцы не заинтересованы в стабильности, они туда и лезут, чтобы закрепить и расширить дестабилизацию. Американцы попытаются также, скорее всего, поживится различными ресурсами. Это будет захват новых ресурсов, но под знаменем борьбы с терроризмом», — пояснил Перенджиев изданию Nation News.

В то же время африканист Юрий Зинин полагает, что, несмотря на все усилия, Вашингтон безнадежно отстал от России и Китая в борьбе за влияние на Черном континенте. Пока Соединенные Штаты почивали на лаврах, Россия налаживала контакты для своего возвращения в регион. Это ударило не только по бизнес-интересам американцев, но и уязвило их национальную гордость.