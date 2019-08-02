Главные новости 2 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 2 августа.

В Апанасенковском районе Ставропольского края при столкновении рейсового автобуса с грузовиком погибли минимум пять человек. В Ставрополье в ДТП попал рейсовый автобус, погибли пять человек.

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на слова Петра Порошенко об отсутствии влияния. Медведчук отреагировал на высказывание Порошенко о невозможности «поднять голову».

Сотрудники ФСБ задержали участников террористической ячейки, которые планировали напасть на воинскую часть под Владимиром. ФСБ предотвратила атаку террористов на воинскую часть под Владимиром.

Дональд Трамп вновь стал объектом шуток в соцсетях из-за запутавшегося в его волосах жука. В Сети высмеяли Трампа с жуком в волосах.

МИД РФ сообщил, что сотрудников посольства ЦАР в Москве ввели в заблуждение. Подтверждено, что Ходорковский был организатором убийства.

Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море. Названо самое чистое место для купания в Черном море.

Андрей Коболев рассказал о сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через украинскую территорию. Глава «Нафтогаза» рассказал о невыполненном обещании Меркель.

Украинские СМИ назвали идеального для Вашингтона главу офиса президента Украины. СМИ рассказали, кого США хотят видеть на посту главы офиса президента Украины.

Магазины на Тверской, в самом сердце Москвы, вторые выходные работают в убыток. Причина — несогласованные митинги, превратившие просторные бульвары в места столкновений приезжих хулиганов с полицией. Как незаконные митинги парализуют жизнь и убивают бизнес в центре Москвы. ФАН-ТВ.

По инициативе США 2 августа прекращено действие ДРСМД. В Госдуме назвали возможное развитие событий после этого. В Госдуме рассказали об ответе Шойгу на антироссийскую политику США после выхода из ДРСМД.