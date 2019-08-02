В Совфеде считают, что незаконный митинг «оппозиции» прошел не без влияния из-за рубежа

Москва, 2 июля. Митинг так называемой «оппозиции» 27 июля прошел не без иностранного вмешательства, уверен председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Мы видим признаки вмешательства извне в эту ситуацию, более детально с конкретными названиями организаций мы будем готовы ответить чуть позже», — подчеркнул он.

По словам Климова, для полноценного разбирательства в ситуации Совет Федерации будет организовать заседание рабочей группы. Об этом пишет ТАСС.

«Но еще до того, как эти акции произошли, мы говорили о том, что готовятся соответствующие кадры за рубежом, что будет использована тематика выборов в Мосгордуму, что есть высокий интерес зарубежных спонсоров к этой теме», — сообщил Климов.

Сенатор обратил внимание на то, что новостные сюжеты «ведущих англоязычных и прозападных СМИ», в которых наблюдается одностороннее толкование событий, можно считать самыми яркими признаками иностранного вмешательства. С его точки зрения, главной задачей этих СМИ было раздуть скандал.

«То, что произошло 27 июля, полностью укладывается в эту схему, максимальный акцент в информационных потоках был в этот день именно в глобальных СМИ, которые контролируется западными оппонентами», — объяснил сенатор.

Кроме того, Климов заявил о наличии сведений об участии иностранных граждан в незаконном митинге в столице, однако эта информация требует подтверждения. Член Совфеда подчеркнул, что участников несанкционированного публичного мероприятия «вели, подзадоривали, этим пользовались, это раздували, на этом спекулировали в интересах иностранных организаций и даже государств».

Так называемая «оппозиция» начала призывать москвичей к участию в незаконных митингах после того, как сторонников скандального блогера Алексея Навального не допустили на выборы в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. На последнем несогласованном с властями столицы митинге его участники пытались устроить беспорядки, вели себя крайне агрессивно, пытаясь провоцировать полицейских. Но сотрудники правоохранительных органов действовали аккуратно и профессионально, не поддаваясь на выходки провокаторов.

Следующий незаконный митинг «оппозиция» наметила на 3 августа. МВД по Москве предупредило москвичей и гостей столицы, что планируемое публичное мероприятие является незаконным, и призвало горожан отказаться от участия в нем. При этом в ведомстве отметили, что будут делать все возможное для обеспечения безопасности москвичей.