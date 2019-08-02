Почти 90 человек были арестованы за провокации на незаконном митинге в Москве

Москва, 2 августа. Не менее 88 участников несанкционированного митинга в Москве получили административные аресты на трое суток и больше. Об этом в пятницу рассказала официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, 332 человека получили штрафы в размере от 10 тыс. рублей, еще двоих приговорили к обязательным работам.

«Всего за минувшую рабочую неделю в суды Москвы поступили 1038 дел об административных правонарушениях, составленных в связи с событиями 27 июля. Подавляющее большинство материалов составлены по различным частям ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации митинга»)», — пояснила Солопова агентству РИА Новости.

Часть протоколов составлена в отношении граждан, не проживающих в Москве. Речь идет о жителях Московской, Тульской, Калужской, Самарской областей и других российских регионов.

Напомним, что 27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция в поддержку кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Незаконный митинг закончился столкновениями с полицией и задержанием свыше тысячи человек. При этом в ходе проверки выяснилось, что большинство задержанных оказались приезжими, поскольку организаторам не удалось убедить москвичей выйти на улицы.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин похвалил полицию и Росгвардию за профессиональные и грамотные действия. Стражи правопорядка задерживали только провокаторов и не допустили массового побоища.

После этого Либертарианская партия России анонсировала новый незаконный митинг в Москве. ЛПР отказалась от согласованного столичной мэрией варианта провести акцию на проспекте Сахарова и решила устроить очередную провокацию на Лубянке, чтобы западные СМИ смогли растиражировать кадры задержаний на фоне офиса ФСБ. МВД по Москве напомнило, что анонсированный ЛПР митинг незаконный.