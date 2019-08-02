Беженец из Донбасса рассказал, как изменилась его жизнь в России

Денис Кошевой — один из переселенцев, а точнее беженцев из охваченного войной Донбасса. Как и большинству его земляков, ему пришлось преодолеть длинный и тяжелый путь к достижению своей цели — получению гражданства Российской Федерации. Сейчас Денис живет в Санкт-Петербурге и работает педагогом-хореографом в детском творческом центре. Он поделился с Федеральным агентством новостей историей своего пути к жизни и работе в России.

— Какой была ваша жизнь до переезда в Россию? Где вы жили, чем занимались?

— После окончания школы в 2006 году я поступил в Луганский колледж культуры и искусств, на специальность «народная хореография». С третьего курса начал работать в школе, преподавал хореографию детям. В 2010 поступил в Академию Матусовского в Луганске (Луганская академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского), где получил диплом специалиста. Параллельно работал в школе и в колледже культуры преподавателем народной хореографии. В мае 2014 года я сдал экзамены на магистратуру, меня взяли, но к обучению так и не приступил, потому что началась война…

— Как изменил вашу судьбу 2014 год?

— Я никогда не думал, что это произойдет со мной, моей семьей, друзьями, и, к сожалению, с учениками. Связь с родными была утеряна, так как родители переехали в Луганскую область (подконтрольная Киеву часть Донбасса).

По новостям и в соцсетях узнавал, что гибнут мои знакомые. Но страшнее всего, когда гибнут дети. Дети, которых ты обучал. Много дней и ночей мы просидели в подвале, над головой летал шифер, дрожали стены, когда взорвали соседний дом.

Тогда, теперь уже с моей женой, мы переехали в город Краснодон на границе с Россией, к ее родителям, и пробыли там до середины июля. Там было относительно спокойно. Но, когда стали бомбить ближайшие к Краснодону поселки, родители жены настояли, чтобы мы уехали в город Донецк в Ростовской области (РФ), в лагерь для беженцев.

Взяв с собой немного вещей и ноутбук, мы поехали в лагерь — переждать, пока утихнет бомбежка. Как пересекли границу и попали в лагерь, я не помню, все происходило очень быстро, люди бежали в панике.

Мы там пробыли три дня, а потом людей стали распределять по городам России. Поняв, что обратного пути нет, и война у нас надолго, мы списались в группе «Приму беженцев из Луганска и Донецка» «ВКонтакте» с человеком, который согласился принять нас у себя на даче под Санкт-Петербургом.

Но по распределению в Петербург не отправляли, ближайшим городом, в который была возможность отправиться, была Вологда. В Вологде за четыре дня нам дали справку, как документ, удостоверяющий личность, мы прошли медицинскую комиссию. Поскольку деньги у нас были только в гривнах, и поменять их было негде, начальник местного УФМС купил нам билеты в Санкт-Петербург. Мы планировали жить на деньги, которые копили на свадьбу, переждать войну и вернуться домой.

— Какие цели вы ставили себе после переезда в Россию?

— В августе 2014 года цель была одна — найти работу и не замерзнуть. Сейчас мы ставим уже конкретные цели: дом, машина, повышение квалификации и карьерный рост.

— Сложно ли найти себя в новой стране?

— На первых порах нам пришлось очень несладко, я работал в двух местах — по специальности и уборщиком помещений. Жили прямо на работе, без (нормальных бытовых) условий. Но были и «плюсы»: дорога на работу не занимала много времени.

Сложно ли найти себя в новой стране? Конечно, очень сложно, когда нет ни друзей, ни близких, ни знакомых. Многие вещи незнакомы, вокруг иные порядки.

— Какие проблемы возникают в стране у человека без гражданства РФ, как это обстоятельство влияло на вашу работу?

— Без бумажки ты никто, а с бумажкой — человек. Все, что касалось работы, жилья, медицинского обслуживания, образования, — везде нужны документы! Не каждый работодатель хотел брать человека без документов и регистрации. Многие впервые сталкивались с временным убежищем, не понимали, как с нами работать, поэтому и отшивали.

После получения паспорта все это изменится. Но, чтобы получить паспорт, раньше нужно было пройти 50 кругов ада. И теперь мы на последнем круге к его получению.

— С какими сложностями вы столкнулись при оформлении гражданства?

— Сейчас, для того чтобы оформить гражданство, нужен только паспорт Украины, либо паспорт ДНР или ЛНР, в котором будет указана прописка, подтверждающая, что с 2014 года вы действительно проживали в зоне боевых действий. И написать заявление.

Мы же изначально получили свидетельство о предоставлении временного убежища, по этому документу мы подали документы на переселение соотечественников и получили «корочку». По переселению получили разрешение на временное проживание и только сейчас подали на гражданство. В сентябре 2019 года наконец-то станем гражданами РФ. Описать все заполнения заявлений, хождения по госучреждениям, ксерокопии, регистрации, продление медицинских полисов — просто нереально.

— Расскажите о своей профессиональной деятельности сегодня.

— Сейчас я работаю в детской корпорации «Лимпик», в двух центрах, как педагог-хореограф. Обучаю детей основам танца. У меня 24 группы в одном центре и семь групп — в другом. Мой профессиональный путь в Санкт-Петербурге не такой яркий и красочный, как хотелось бы, поскольку думать приходится о заработке, а не о творчестве.

В 2015 году меня взяли работать в ДК имени Горького, в ансамбль народного танца «Дебют», педагогом-постановщиком. За год, который я там проработал, я поставил три танца, один из них занял на городском смотре второе место. Но продолжить работу там не смог из-за того, что не было необходимых документов. Это единственное место, где было место для моего творчества (но, увы, не заработка).

— Какие цели для себя вы ставите после получения гражданства России?

— Моя цель на ближайшее время — оформить ипотеку на недвижимость, купить машину. На будущее — дать достойное образование моим двум детям. И, конечно, обеспечить своей семье достойную жизнь.