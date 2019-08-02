Эксперт рассказал, как защититься от хакеров

Москва, 2 августа. Самым эффективным способом защиты своих данных от киберпреступников является отказ от современной техники и переход на кнопочные телефоны, любые другие способы защиты неэффективны, заявил руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

Ранее Роскачество опубликовало рекомендации пользователям смартфонов и ноутбуков, как не стать жертвой киберпреступников. В ведомстве отметили, что важно регулярно обновлять программное обеспечение, установить антивирус и заклеить камеру и микрофон. Тем не менее гаджеты все равно будут «шпионить» за владельцами, заключили в ведомстве.

Комментируя рекомендации ведомства, Лифшиц назвал их несущественными. Он добавил, что все устройства имеют брешь в безопасности.

«Если производитель оборудования хочет добраться до ваших данных, они все равно под угрозой – фотографии, переписка и так далее. И неважно, заклеили вы камеру или нет», — отметил эксперт.

По словам эксперта, в каждом устройстве производитель оставляет открытыми технические порты, которые собирают статистику. Все эти возможности являются потенциальной уязвимостью. Самым лучшим способом защититься от хакеров является отказ от техники или использование кнопочного телефона, во всех других случаях пользователь не застрахован от кражи персональных данных.

Лифшиц добавил, что во всех устройствах предусмотрены так называемые недокументированные возможности (НДВ), которые производитель внедряет в интересах спецслужб. Эти НДВ и используются злоумышленниками.

Ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Андрей Чечулин, комментируя рекомендации Роскачества Федеральному агентству новостей, призвал всерьез к ним прислушаться. В качестве примера он привел новый вид кибератак, когда снимают с разных ракурсов лицо человека, а потом с помощью нейросети — одного из подклассов искусственного интеллекта — используют эти изображения в каких-то компрометирующих видеороликах.