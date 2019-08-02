Авиация Минобороны ликвидировала задымление в Красноярском крае

Красноярск, 2 августа. Привлечение авиации Минобороны РФ к тушению сибирских пожаров позволило ликвидировать задымление в Красноярском крае. Об этом в пятницу заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

«В результате действий сил и средств Минобороны РФ скорость распространения огня в регионе сократилась более чем в пять раз. Ликвидированы задымления в городах Красноярск, Богучаны и Кодинск», — пояснил он журналистам.

Булгаков добавил, что военные изучили ситуацию во всех районах региона, оценили обстановку и поставили задачи. При этом тушение пожаров осуществляется с опережением графика.

Ранее сообщалось, что власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По меньшей мере 804 населенных пункта в указанных регионах оказались в зоне задымления, а общая площадь лесных пожаров превысила 3 млн гектаров.

Министерство обороны России 1 августа создало авиагруппировку из 10 военно-транспортных самолетов Ил-76, которые помогут МЧС в тушении пожаров.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил сибирским губернаторам взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами, а также принять все необходимые меры, чтобы не допустить распространения огня к границам населенных пунктов.