Бастрыкин и Винокур обсудили формирование чувства патриотизма у молодежи

Москва, 2 августа. Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел встречу с членом Общественного совета при СК России, народным артистом России Владимиром Винокуром.

Во время рабочей встречи Бастрыкин и Винокур обсудили ряд вопросов, связанных, в том числе с формированием чувства патриотизма и моральных качеств у молодежи. Председатель Следственного комитета отметил, что Винокур своим творчеством во многом повлиял на формирование нравственных основ нескольких поколений россиян.

Артист в свою очередь поблагодарил Бастрыкина за большое внимание к различным общественным проблемам, реагирование СК РФ на нарушения прав граждан и отстаивание следователями принципов справедливости и законности при расследовании сложных преступлений, а также за внимательное отношение к вопросам воспитания современной молодежи в духе патриотизма. Винокур убежден, что существующая ведомственная система образования в СК РФ позволит сформировать новое поколение высокопрофессиональных сотрудников.

В конце встречи Бастрыкин поблагодарил народного артиста за участие в работе Общественного совета ведомства и содействие при выполнении связанных с воспитанием молодого поколения задач.