Трамп может принять участие в переговорах по Донбассу

Киев, 2 августа. Президент США Дональд Трамп может принять предложение Киева об участии в переговорах по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

«Если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, куда были бы вовлечены США и кто-то еще, например, Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи», — заявил Волкер в интервью изданию «Неделя».

Волкер добавил, что для главы Белого дома «очень важно» урегулировать ситуацию в Донбассе. При этом условием проведения переговоров Волкер назвал «готовность России реально прекратить конфликт». Спецпредставитель Госдепартамента подчеркнул, что для Трампа формат переговоров имеет меньшее значение, чем наполнение.

Волкер отметил, что Вашингтон поддерживает идею установления прямого контакта президентов России и Украины, а также их представителей, для того, чтобы договориться о дальнейших шагах урегулирования в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в рамках Будапештского меморандума и нормандского формата по Донбассу. Путин, комментируя предложение, заявил, что Москва готова к любым форматам переговоров, если только встреча будет проработана, а в Киеве сформировано правительство.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР. За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.